微创医疗再获资本青睐，旗下心律管理业务引入新投资者

香港, 2020年7月6日 - (亚太商讯) - 由于资本市场对人口老龄化及医疗器械进口替代加速来临的预期,中国医疗器械进入了快速发展的黄金时代。布局了包含心血管介入医疗器械业务、骨科医疗器械业务、心律管理医疗器械业务等十大业务板块的香港上市公司微创医疗(股份代码:00853)在2020年屡获资本青睐,收获了一大批重量级战略投资者。



继7月2日宣布以近5年香港医疗健康行业新股增发最低折扣价完成公开配售,发行65,958,000股新股份,融资逾15亿港元后,7月5日又公告称,其旗下专注于提供诊断、治疗和管理心律失常和心力衰竭解决方案的子公司微创心律管理有限公司(以下简称“微创心律管理“)已签署B轮融资约束性协议,融资金额达1.05亿美元,投后估值接近4亿美金。高瓴资本以5,000万美元的投资额领投本轮融资,微创心律管理现有投资者云锋基金亦将追加投资2,500万美元,微创医疗也将通过其全资子公司投资3,000万美元,充分展示了各方对该行业及微创该业务板块发展的信心。



微创医疗于2018年4月正式完成对LivaNova PLC 旗下心律管理业务的收购,并将其更名为微创心律管理,主要致力于在全球范围内设计、研发和销售植入式心脏起搏器及除颤器等心律失常管理解决方案和心脏再同步化治疗(CRT)等心衰管理解决方案。微创心律管理总部位于法国巴黎近郊的克拉马尔,并在克拉马尔和中国上海设有研发中心,在中国、法国、意大利和多米尼加共和国拥有世界级的生产基地。目前,微创心律管理拥有约950名全球雇员。



数十年来,微创心律管理始终走在心律管理行业的创新前沿,拥有技术领先、小体积、长寿命的产品和先进的医疗解决方案。已有超过100万名全球患者植入微创心律管理的心脏起搏器及除颤器。2015年,微创心律管理的PLATINIUM™系列植入式除颤器上市,该产品在已上市的植入式除颤器中拥有最长的使用寿命,可降低因频繁更换已植入除颤器所可能产生的关联风险。2019年,微创心律管理的ENO™、TEO™和OTO™系列心脏起搏器上市,该系列产品是目前全球最小的全身兼容1.5/3.0T磁共振的双腔起搏器。在心脏再同步化治疗(CRT)领域,微创心律管理创新研发了全球唯一用于自动优化心脏再同步的感知心脏收缩力的微传感器SonR™。一项名为RESPOND-CRT的具有里程碑意义的临床试验表明,SonR™微传感器的自动优化使心衰住院的风险减少了35%。微创心律管理还通过研发AXONE™起搏电极导线延续其在该领域的创新。AXONE™是一种超细左室四极起搏电极导线,其直径仅有0.4毫米,是目前市场上的标准左室电极导线直径的四分之一,微创心律管理将凭借该产品进一步丰富心脏再同步化治疗(CRT)解决方案。



此外,微创心律管理的全新ALIZEA™和BOREA™系列起搏器即将上市,该系列起搏器拥有蓝牙技术及无线远程监控功能。另一个全新的除颤器系统产品线亦计划于2021年上市,该产品线包括兼容1.5T和3T磁共振成像的除颤器和导线。这些产品的上市将为微创心律管理业务的持续发展带来更多增长点。







