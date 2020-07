Thursday, 2 July 2020, 19:01 HKT/SGT Share: 兴业银行全球银行排名晋升至第21位

香港, 2020年7月2日 - (亚太商讯) - 7月1日,英国《银行家》杂志发布“2020年全球银行1000强”榜单,兴业银行按照一级资本排名第21位,较去年上升2位,按照总资产排名27位,较去年提升1位,连续4年稳居全球银行30强,彰显了该行深入实施“商行+投行”战略迈向高质量发展的转型成效。



一级资本是衡量商业银行业务发展能力和风险承受能力的重要指标,也是全球银行1000强排名的重要基准。据2019年年报显示,兴业银行一级资本净额5408.87亿元,同比增长16%。



在推进轻资本、轻资产、高效率“两轻一高”目标的过程中,兴业银行始终坚持“内生积累为主、外源补充为辅”的资本补充原则。特别是近年来,该行加快实施“商行+投行”战略,规模、质量、效益稳步提升。一方面通过利润合理留存充实核心一级资本,核心一级资本充足率2017年以来均保持在9%以上,2019年核心一级资本充足率由9.3%进一步升至9.47%,资本内生能力逐步增强;另一方面加强外源性资本补充,2019年成功发行300亿元优先股、500亿元二级资本债,一级资本充足率由9.85%提升至10.56%,资本充足率由12.20%提升至13.36%。



在做强商行,夯实可持续发展根基的同时,兴业银行持续提升投行与金融市场竞争力,大力发展投资银行、资产管理、资产托管、FICC等轻资本、轻资产业务,降低资本消耗,2019年风险加权资产增速较上年下降1.44个百分点,轻资产、轻资本运营态势整体边际向好。其中衡量轻型化转型的重要指标——非息净收入同比增长25.05%,领跑同类型银行,在营业收入占比达43.20%,较上年提高3.63个百分点。



在推进高质量发展过程中,兴业银行主动调整优化资产负债表,强力压降非标资产超万亿,表内非标资产占比从2016年的32%降至2019年末的10%,贷款较2016年末增加1.36万亿元,占比从34%提升到了48%,在资产负债表重构过程中,兴业银行不仅未缩表,还保持了资产规模的平稳增长,2019年总资产突破七万亿大关,达7.15万亿元,同比增长6.47%,位居同类行第二。



不断提亮的发展成色背后是兴业银行“商行+投行”战略的坚定实施。2019年,兴业银行深耕“商行+投行”战略,强化研究、科技、风控、协同“四大”赋能,发展基础更加扎实,企业金融、零售金融、同业与金融市场三大条线“三分天下有其一”,同时依托商行庞大客户基础,推进业务一体化运作,构建“大投行、大资管、大财富”业务版图。非金融企业债务融资工具承销5200亿元,继续蝉联全市场首位;持续打造“债券银行”,提高债券投资、交易、流转能力,做市商地位不断巩固;资管业务稳中有进,理财子公司顺利开业,非保本理财规模1.33万亿元,符合资管新规的净值型理财产品规模位居市场前列;资产托管规模突破12万亿元,产品只数保持行业第一,;代客FICC业务快速增长,成为非息收入的重要支点;全年财富类产品销售近6.4万亿元,大投行、大资管、大财富更加协调。



作为兴业银行战略转型的主线之一,高效率在当前最主要的是深化金融科技的应用。近年来,兴业银行持续加大科技投入,强化科技赋能,加快数字化转型,驱动经营管理和服务效率提升。2018、2019年 IT投入分别为42.8亿元、45.2亿元,绝对规模和在营业收入中的占比均处于同类型银行前列,并且未来还会继续加大投入,“上不封顶”。



承其名,担其责。兴业银行全球排名逐年提升,跻身全球主流商业银行的同时,坚持践行“寓义于利”,积极担负企业社会责任,在服务实体经济、践行普惠金融、推动绿色发展、精准扶贫等领域持续加大金融支持。2019年末,该行制造业贷款余额3548亿元,对公信贷占比19.71%,余额、占比均位居同类型银行第一;普惠型小微企业贷款客户、余额同比分别增长56.67%、37.01%,超额完成“两增两控”监管要求;绿色金融提前超额完成融资余额、客户数“两个一万”中期目标;精准扶贫贷款余额合计145.29亿元,较年初增长20.08%,带动和服务建档立卡贫困人数约13万人。上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击,兴业银行积极投入全民阻击战,发挥“商行+投行”金融优势,全力以赴做好疫情防控和经济社会发展金融服务,集团累计向各地捐款捐赠防疫物资合计金额近6000万元,并通过设立专项信贷规模、开辟业务绿色通道、减费让利、无还本续贷、优化线上服务等方式综合施策,携手打赢疫情防控阻击战,支持企业复工复产,助力做好“六稳”“六保”工作。截至一季度末,该行已为企业疫情防控和复工复产提供信贷支持超过300亿元,主承销发行疫情防控债约130亿元。







