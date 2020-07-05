Thursday, 2 July 2020, 17:10 HKT/SGT Share: 零售业务发展迅猛 渤海银行进入招股第二日

香港, 2020年7月2日 - (亚太商讯) - 据信报报道，早年获渣打银行入股的渤海银行（9668.HK）今日已经进入招股第二日，招股价介乎4.75港元至4.98港元每股，预计7月16日挂牌。作为最年轻的全国性股份制商业银行，同时也是中国第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行，渤海银行其后发先至，在得零售者得天下的业内，零售业务发展迅猛。



拥有高粘性客户群体 零售业务发展迅猛



目前银行业竞争激烈，零售业务成为众多银行发力的重点。渤海银行经过多年发展，通过打造差异化服务场景，拥有了一批高粘性客户群体。该行的主要零售客户群包括「压力一代」及「养老一族」：前者主要指消费需求丰富、理财计划较为进取的中青年按揭借款人，后者包括拥有一定财富积累且亟需财资管理服务的年长客户。为满足压力一代客户不断增长的需求，该行提供了以房屋按揭贷款为核心灵活、便捷、多样化的消费贷款服务，可适用于住房装修、购置车位及教育等中青年客群常见消费场景。



此外，渤海银行还提供一系列专为不同风险偏好定制的净值型理财产品，如该行的「浩瀚理财」以其灵活性、定制化深受用户信任，已经打造成为用户信赖的理财品牌。「浩瀚理财」按照不同目标客群的流动资金需求、风险偏好及投资回报预期，提供「渤盛」、「渤祥」、「渤泰」等产品系列的差异化非保本产品，以及公募及私募净值型产品。该品牌不仅可以发行自己的理财产品，还代理销售其他金融机构发行的信托、基金及保险产品，以满足零售客户日益多元化的投资需求。自2015年至2019年，渤海银行连续五年荣获《中国证券报》评选为年度金牛理财银行，以表彰其出色的产品设计及风险控制能力。



截至2019年12月31日，渤海银行的个人贷款总额为2334亿元（人民币，下同），2017年、2018年、2019年，个人贷款利息收入分别为44亿元、84亿元、125亿元，年复合增长率为69.3%，与全部全国性股份制上市商业银行相比位居第一。



打造互联网消费金融 积极拓展零售客群



当前互联网消费金融正蓬勃兴起，渤海银行积极对接互联网平台、完善消费金融服务生态体系，不断拓宽零售客群。



渤海银行通过与具有影响力的第三方平台合作，发展B2C、B2B、B2G等在线综合金融服务体系，并拓展电子分销渠道。在B2C模式下，渤海银行主要为各大电商、互联网消费平台及其用户提供一体化的资金结算及管理服务，通过「渤商赢」及「渤政通」业务为各类B2B/B2G交易平台提供全方位在线金融服务，涵盖账户管理、支付结算、资金存管、财富增值等类别，同时提供电子合同、电子对账等增值服务，以满足客户的特定业务要求。目前渤海银行已经与超过20家互联网平台开展了长期稳定合作。



2017年、2018年及2019年，渤海银行通过第三方消费金融平台发放的个人消费贷款的结余分别达人民币34亿元、442亿元及925亿元，分别占个人贷款总额的2.9%、26.4%及39.5%。



通过搭建互联网消费金融平台，渤海银行逐步形成了旅游出行、房地产生活、现代物流三大特色「在线生态圈」，并覆盖众多产业，能够很好聚合生态圈中的平台与消费者，增强客户粘性。目前渤海银行已经在目标客群内建立了良好的品牌形象并不断扩大影响，2019年其业绩录得稳步增长，盈利能力增强。据招股书，2019年渤海银行实现净利润81.93亿元，同比增长率为15.7%，加权平均净资产收益率达13.71%，与全部全国性股份制上市商业银行相比分别位居第一及第三。







July 2, 2020 17:10 HKT/SGT

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