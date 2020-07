Thursday, 2 July 2020, 08:22 HKT/SGT Share: MOG录得截至2020年3月31日止之年度业绩增长 凭借广泛零售网络及强劲品牌知名度抓紧未来市场机遇

香港, 2020年7月2日 - (亚太商讯) - MOG Holdings Limited (股份代号: 1942.HK),就收入而言为马来西亚最大光学产品零售商之一,欣然公布截至2020年3月31日止之年度业绩(「报告期」)。



截至2020年3月31日止之年度业绩亮点

- 收入按年同比增长约10.1%至1.47亿令吉

- 毛利按年同比增长15.8%至9,730万令吉,而毛利率则同比增长3.3个百分点至约66.1%

- 扣除报告期内产生的上市费用980万令吉后,经调整报告期内溢利达2,360万令吉,同比增长3.5%

- MOG马来西亚零售网络进一步扩大:于2020年3月31日,自有零售店数量净增加8间至83间,进一步扩大自有零售店网络

- 资产负债比率由2019年3月31日的约0.37倍减少至2020年3月31日的约0.30倍



于报告期内,因COVID-19的爆发,马来西亚政府在2020年3月18日至3月31日期间,实行了行动限制令,为马来西亚经济带来了冲击。然而,凭借拥有广泛的零售网络及成功的多品牌策略,MOG于报告期内取得了收入、毛利及经调整利润(撇除上市费用的影响)同比稳定增长。集团收入增长主要来自于MOG的零售业务在零售网络持续扩张下令集团各类光学产品的销量增加,从而实现业务收入同比增长约10.0%。报告期内,MOG的零售网络增加8间自有零售店,令自有零售店总数增至83间。截至2020年3月31日,MOG的零售网络(包括其83家自有、10家特许经营及2家许可零售店)位于马来西亚半岛中部、南部、北部及东部。



由于COVID-19疫情在四月持续蔓延,行动限制令进一步延至2020年5月3日。随后,于2020年5月4日至2020年6月9日期间,马来西亚政府实施有条件行动限制令,允许若干行业(包括光学零售行业)恢复运营。集团管理层为便于更好地防控病毒及确保其雇员及客户健康及安全,自2020年3月18日起,已暂时关闭所有自有零售店。自2020年5月5日起,集团逐渐恢复业务运营,截至2020年5月13日,所有自有零售店已恢复运营。马来西亚政府随后于2020年6月10日至2020年8月31日期间实施复原式行动限制令,对日常活动(如州际旅行)的限制减少。鉴于以上情况,集团将检讨其每月开支并采取措施降低运营成本,并将与商场业主协商于疫情期间租金退租/减租。



于2020年3月31日,集团拥有银行结余及现金约3,410万令吉及于持牌银行的定期存款约400万令吉。此外,集团已自其于香港联交所主板上市的全球发售集资约9,110万港元。因此,MOG认为集团将拥有充足的营运资金以满足目前及未来12个月的需求。



行业领导者将抓紧马来西亚眼镜零售市场复苏的新机遇

根据马来西亚中央银行数据,由于主要受COVID-19疫情的影响,全球经济展望充满挑战,按国内生产总值(GDP)计,马来西亚2020年的经济增长预计为–2%至0.5%。除疫情外,国内经济亦将受原油价格锐降及反复变动以及商品的持续供应中断影响。然而,由于复原式行动限制令及可能放松边境限制的管制,MOG认为其零售店所处部分商场的人流量将逐渐回升。此外,鉴于集团拥有充足的营运资金、广泛的零售网络、已建立的良好声誉、多元化的光学产品组合及不断增加的光学产品需求,MOG仍持乐观态度。



展望未来,MOG认为眼部护理意识不断提升持续推动马来西亚眼镜零售市场的市场发展。年轻人对智能手机、平板计算机及计算机等技术设备的长期使用增加,令视力障碍人口增加(特别是儿童及青少年中的近视情况),将带动矫正视力的光学产品(尤其是处方眼镜及隐形眼镜)的需求上升。此外,虽然经济面临诸多挑战,MOG拥有强大的竞争优势、良好的财务状况及零售网络,加上已建立的品牌,将可把握马来西亚经济复苏所带来的新商机,并继续加强其在马来西亚眼镜零售市场的领导地位。



MOG Holdings Limited

MOG Holdings Limited为马来西亚最大光学产品零售商之一。集团提供广泛光学产品,该等产品通常包括国际品牌(通常来自或带有(i)国际奢侈时尚光学品牌;及(ii)国际高端时尚光学品牌商标的光学产品品牌)、集团的自有品牌(带有集团商标并由第三方制造商制造的光学产品品牌)及制造商品牌(第三方制造商设计及制造的光学产品品牌)的镜片、镜框、隐形眼镜及太阳眼镜。



于2020年3月31日,集团的零售网络(包括其83家自有、10家特许经营及2家许可零售店)位于马来西亚半岛中部、南部、北部及东部。







