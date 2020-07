Wednesday, 1 July 2020, 15:06 HKT/SGT Share: 渤海银行开始招股 成长潜力将有效释放

香港, 2020年7月1日 - (亚太商讯) - 据媒体报道,中概股回归港股热潮让投资者再度把目光投向新股市场,近期在港IPO的公司均是实力强劲的优质企业。作为最年轻的全国性股份制商业银行,渤海银行股份有限公司今日正式开启招股(股份代码:9668)。招股价介乎每股4.75港元至4.98港元。公司将于7月16日在港交所上市,建银国际、海通国际、农银国际和中信证券为联席保荐人。



具备全国性牌照优势 网点布局完善



渤海银行是国内12家全国性股份制商业银行中最年轻的,其是《中国商业银行法》2003年修订以来,唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行。同时,渤海银行也是中国唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行。渣打银行即为参与发起设立渤海银行的外资银行,亦为其第二大股东。



由于渤海银行是在《中国商业银行法》修订后全新设立的,具有全国性牌照优势,该优势助其高速发展,其网点布局日趋完善。自2006年开业以来,渤海银行把握住中国经济高速发展的时代趋势,以平均每年新设超过两家一级分行的速度,仅用14年就完成了主要省会及经济重要城市的战略布局。



截至2019年12月31日,渤海银行拥有33家一级分行(包括直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家小区小微支行,并设立了香港代表处,网点总数达到245家,具备了辐射全国的网络优势。



尽管渤海银行是最年轻的全国性股份制商业银行,但其还是有一定「硬实力」。截至2019年12月31日,公司网点平均资产总额为人民币46亿元,平均贷款总额为人民币29亿元,与全部全国性股份制上市商业银行相比分别位列第三及第二。网点均经营效率在同业中名列前茅,说明渤海银海在规模上高速发展的同时,还保证了网点经营的高质素。



定位精准且服务出色 业绩增长迅猛



渤海银行时刻跟踪国家政策导向和行业发展动态,专注服务战略型批发客户,精准定位零售客群。批发客户方面,公司专注服务经营稳健的优秀地产企业及新制造、新科技、新零售、新消费等行业内的优质客户,并获得良好收益。对于零售客户群体,则推出了针对「压力一代」和「养老一族」核心客群的定制化、精细化产品。通过多年发展,公司已经拥有了一批高价值、高黏性客户群体。此外,近年来公司获得财政类业务资格逐年增加(例如政府非税收入收缴代理业务资格),这是公司出色服务获得认可的体现。



渤海银行以独特的管家式服务模式,为客户提供全方位财资管理解决方案。定制化的财资管家服务将零售用户的金融场景和生活场景相融合,链接用户美好生活生态圈。通过打造「浩瀚理财」、「渤乐E贷」与「添金宝+」等产品,为客户选择不同的产品组合以实现专属、定制化的管家式全方位财富管理服务。



通过主动调整客户结构和不断创新深耕特色客群的产品服务,渤海银行业绩取得了跨越式增长。从2015年1月1日至到2019年12月31日,渤海银行的公司银行客户增长了43.0%。截至2019年12月31日,公司的总资产达人民币11,169亿元,较2017年1月1日增长30.5%,与全部全国性股份制上市商业银行相比排名第三。截至2019年12月31日止年度,公司实现营业收入人民币284亿元,净利润人民币82亿元,净利润同比增速达15.7%,高于全部全国性股份制上市商业银行。



于港交所上市后,渤海银行的资本补充渠道有望进一步丰富,资本补充规模亦会进一步扩大,预计公司的发展即将迈上新的台阶,成长潜力亦将获得有效释放。







