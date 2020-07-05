Tuesday, 30 June 2020, 21:43 HKT/SGT Share: 趣活（QH.US）IPO：国内最大外卖配送运营商，携4万骑手冲刺上市

香港, 2020年6月30日 - (亚太商讯) - 3月19日，美国《时代周刊》封面发布抗疫群像，美团外卖骑手高治晓作为唯一华人面孔登上封面。为了应对肆虐的疫情，人人居家隔离，餐馆禁止堂食，停工停学，社会生活几乎停摆，而一个个外卖骑手在街头穿梭，连成一张即时物流配送网络，成为保障社会生活正常运转的新基建之一。



数据显示，疫情期间，美团平台生活必需品配送单量增长400%；武汉封城的76天内，美团配送的骑手完成了396万个订单。这次疫情让社会和资本市场重新认识到即时物流配送网络的价值，推动着美团股价不断创下新高。



随着趣活递表上市，这张即时物流配送网络从生活服务平台的幕后走上台前，更加详细地展示在投资者的聚光灯下。



6月30日，中国最大的劳动力运营解决方案平台趣活（QH.US）向美国证券交易委员会递交招股文件，即将在纳斯达克挂牌上市。据悉，趣活的主承销商为罗仕证券和华盛证券，计划于招股7月1日-9日进行公开招股，拟发行270万股，预计每股定价区间为9-11美元，并于7月10日上市。



01、中国最大的劳动力运营商



近几年，本地生活服务市场蓬勃发展，涌现出了一批新需求和新业态，尤其是高效优质的劳动力需求。由于人口老龄化以及劳动力专业技能不足，加剧了劳动力供求不平衡，为劳动力运营解决方案企业创造了巨大的商机。



在这样的背景下，2012年，趣活应运而生，并专注于外卖即时配送市场，为外卖平台提供骑手配送服务。近三年以来，趣活加快业务发展的步伐，服务的场景越来越丰富。2018年，趣活开拓了滴滴、摩拜等客户，将业务拓展至网约车、共享单车运营领域；2019年，趣活牵手安歆公寓，正式进军家政服务领域。而在疫情爆发期间，为了适应居家隔离时线上购物需求，趣活将即时配送业务从外卖快速扩展到日用品配送市场。



如今，趣活已经发展为一家聚焦本地服务产业的多场景劳动力运营解决方案平台。截至2019年12月31日，该公司已经在26个省份的73个城市设立分支机构，月均活跃劳动力数逾40,800人，月均配送订单约2,920万。



根据弗若斯特沙利文报告，在2019年，按交付订单数量和收入计算，趣活在中国外卖配送解决方案市场均排名第一。而且无论从交付订单数量还是收入上，趣活的市场份额都超过了后四位市场参与者总和，处于劳动力运营解决方案市场的绝对领导地位。



高效、庞大的即时服务网络的背后，是基于趣活为解决消费服务市场管理复杂度而定制开发的精益化运营管理平台——Quhuo+。根据招股书介绍，Quhuo＋是趣活自主研发的技术平台，覆盖从劳动力招募、劳动力培训到人力资源管理以及商圈模块化管理等功能。正是基于Quhuo＋平台，趣活可以快速建立起一个规模化、标准化的劳动者团队，不断复制布局新的服务场景，实现业务扩张。



02、经调整净利转正验证商业模式



根据招股书披露，目前公司主要涉及的领域有4个：外卖即时配送、网约车司机管理、共享单车运维以及保洁家政，其中外卖配送是公司核心业务。



受益于国内生活服务市场迅速增长，2017-2019年，公司营业总收入从6.55亿元人民币（单位，下同）增至20.56亿元，复合增长率达到77.19%，呈现快速增长趋势。营收迅速提升的主要原因是：公司外卖配送方面的收入由2017年6.5亿元增长至2019年的20.27亿元，三年间迅速增长211%。



面对突如其来的疫情，2020一季度，趣活收入从去年同期的3.487亿元增长到3.926亿元，同比增长12.6%，实现了逆势增长，反映出公司业绩增长韧性。



在毛利率方面，招股书披露，在2017年、2018年、2019年会计期间，公司的毛利率分别为2860万元、1.166亿元、1.623亿元，对应的毛利率分别为4.4%、7.9%、7.9%，保持稳步提升。公司运营效率提升与规模效应逐渐显现。



在盈利方面，在2017、2018和2019年，趣活分别亏损了1397万元、4430万元和1345万元，亏损明显收窄的。值得一提的是，公司2017-2019年扣除股权激励后的经调整净利润已经实现扭亏为盈，分别为亏损1067万元，盈利4533万元以及盈利5135万元，经调整净利润已经实现扭亏为盈；再剔除所得税的影响，趣活的调整后税前利润从2017的亏损1100万元到2018年盈利4900万元，再到2019年盈利7300万元，持续飙升的利润成为公司商业模式可行性的有力证明。



在趣活的管理层看来，趣活为客户提供劳动力服务，需要承担外卖员等用人成本。但是由于Quhuo+平台的可复制性，趣活能通过提升效率、扩大规模、增加场景等方式，有效削减单位用人成本、系统开发成本以及管理成本，具备显著的规模效应。未来随着服务场景增加以及用人规模扩大，公司能持续创造商业价值。



一方面，依托于Quhuo+平台，趣活的灵活用工解决方案，可以显著提升劳动力效率，节约了用人成本。招股书披露，2019年，趣活能够为外卖配送客户节约40％的配送成本。另一方面，趣活拥有多元的服务场景优势，能发挥协同效应，充分创造价值。比如用餐高峰期骑手可以送外卖，闲时可以顺便去管理一下共享单车。从近年来毛利率改善，调整净利润扭亏为盈看，趣活商业逻辑正不断得到验证，带给市场更多想象空间。



03、新基建浪潮的市场逻辑



根据弗若斯特沙利文报告，中国按需消费服务市场的交易总额从2015年的12,964亿元增至2019年的46,414亿元，复合年增长率为37.6％，预计到2024年将达到94,822亿元，从2019年到2024年的复合年增长率为15.4％。



目前，在这个近十万亿市场中，外卖配送劳动力市场仍较为分散。趣活的外卖即时配送服务，在2018年及2019年的订单份额及营收分别占据国内市场份额的3.6%和4.0%以及3.8%和4.1%，渗透率较低，仍有很大的提升空间。



实际上，业内已经形成一个共识：即时配送服务劳动力市场将进入集中度不断提升阶段。而拥有成熟运营平台以及出色管理水平的企业能形成明显的竞争优势。比如劳动力运营商要能为客户提供从招人、培训到上岗配送的人力管理、还要能提供商圈资产的可视数据化信息等一整套的解决方案，才能形成差异化的竞争优势。作为国内最大外卖配送运营商，随着趣活冲击上市，其竞争优势将更加突显。



当前，近十万亿规模的本地生活领域已经成为互联网巨头的必争之地。美团作为本地生活巨头，即使一季度业绩亏损，仍受到市场热烈追捧。有市场人士指出，资本市场更看重美团未来的发展潜力，其即时配送网络已经成为不可或缺的新基建之一。



从某种角度看，作为外卖配送第一股，趣活可以说是本地生活的即时配送网络新基建，具有显著的商业价值。实际上，趣活未上市前就受到了互联网资本的追捧。招股书显示，趣活在上市前的股东结构中，除了公司创始人兼董事长虞阳、两位联合创始人杨树轶和巴朕共持股30.39%，百度以及软银中国也战略投资了趣活，分别持股12.24%和11.67%。不可忽视的一点是，像趣活这样的劳动力运营企业，为社会提供了再就业的机会，发挥了就业稳定器的作用，创造了巨大的社会价值。



后疫情时代，消费者的线上消费习惯进一步被培育。与此同时，本地服务的消费品类和服务场景更加丰富多样，让市场充满期待。



Media contact

Contact Person: Heidi He

Email: meiyu.he@hstong.com







June 30, 2020 21:43 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

