Tuesday, 30 June 2020, 15:48 HKT/SGT Share: 新股凤祥股份反应热烈 市传首日国际配售已获足额认购

香港, 2020年6月30日 - (亚太商讯) - 近期新股市场持续畅旺，十多间新股同期招股，其中作为中国领先的全面一体化白羽鸡生产商及出口商之一的凤祥股份 (9977)，海内外业务前景广阔，倍受关注。



凤祥股份发行3.55亿股，招股价3.33元至5.1元，集资额介乎11.82亿至18.1亿元。每手1,000股，入场费5151.39元， 该股将于7月7日中午截止认购，股份预计7月16日挂牌。保荐人为西证（香港）融资有限公司。



根据接近承销团消息透露，凤祥股份昨日首日国际路演已获得热烈的反应，已获足额认购，而之前所见的锚定投资者更均以落单，当中包括知名基金及大型国企。



根据弗若斯特沙利文报告，就2019年商品肉鸡的产量而言，凤祥股份是中国第二大全面一体化白羽肉鸡生产商。就2019年出口收入及出口量而言，亦是中国最大的全面一体化白羽鸡肉出口商。



凤祥股份经营从饲料生产、肉鸡养殖、屠宰、加工到生鸡肉制品及深加工鸡肉制品出售的完整价值链。集团主要用白羽肉鸡生产鸡肉制品，亦生产及推销各种深加工鸡肉制品。集团的主要产品包括(1)鸡肉制品，主要包括生鸡肉制品及深加工鸡肉制品；及(2)鸡苗。凭借多年的行业经验及先进的经营专业技术，集团已实现大规模及高效率生产。高标准的产品质量及安全控制使集团处于鸡肉行业前沿，并帮助集团与主要业务客户建立稳固的客户关系。



凭借向大型业务客户多年供应肉鸡制品的经验，集团已在白羽肉鸡市场建立品牌声誉以及高标准质量与安全控制能力，这有利于集团扩张B2C业务模式下的市场份额。集团采用一体化从农场到餐桌模式，控制家禽生命周期的每个阶段，从而有效管理从肉鸡养殖到鸡肉制品分销及销售整个流程的质量合成本。纵向一体化业务模式进一步增强了集团在适应不断变化的行业趋势和客户偏好的同时维持平衡而稳定产量的能力。集团处于鸡肉出口市场的领先地位，鸡肉制品主要出口到日本、欧洲联盟、马来西亚、韩国、蒙古以及新加坡。



是次集资将用于白羽肉鸡的饲养及生产能力扩张，偿还现有借款，定向销售及营销活动现有B2C深加工鸡肉制品销售渠道（在线及线下）进行品牌开发及渗透，以及用于增强研发能力。







June 30, 2020 15:48 HKT/SGT

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