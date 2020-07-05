艾伯与中联瑞宏战略合作开展5G基础设施建设

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|Tuesday, 30 June 2020, 14:02 HKT/SGT
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香港, 2020年6月30日 - (亚太商讯) - 近日，艾伯资讯（深圳）有限公司（简称“艾伯资讯”、系艾伯科技（2708.HK）下属公司）与中联瑞弘（成都）资产管理有限公司（简称 “中联瑞弘”）签署《5G基础设施建设战略合作协议》。据悉，中联瑞弘成立于2018年，由四川省川瑞发展投资有限公司（四川省人民政府下属企业）、云南魅力山河旅游文化管理有限公司（国家电力公司下属企业）等共同出资设立，公司致力于打造新型城镇化建设国有金融投资平台。
本次双方战略合作，艾伯资讯将运用艾伯系在5G小基站及室分系统的产品、技术优势以及在AIOT（智能物联网）领域的多年积累，并结合中联瑞弘丰富的资源优势。双方初期将重点推进5G智慧杆塔（灯塔）建设项目落地，并进一步推进5G智慧社区/园区建设、5G智慧医疗建设等5G基础设施建设项目落地。
据了解，智慧杆塔已经成为全球产业界投资与发力的方向，智慧杆塔是城市新型基础设施，是建设智慧城市以及数字化转型的必备设施。根据国际智慧城市研究中心的数据，2019年智慧杆塔市场规模已超过500亿元，2020年智慧杆塔市场空间将达1176亿元。据不完全统计，2020年已超过14个省市地区相继发布与智慧杆塔相关的政策或标准，有十几个省市推出了具体的建设规划。
艾伯将以与中联瑞弘的战略合作作为起点，发力市场规模千亿级的5G智慧杆塔（灯塔）市场！并逐步深耕5G基础设施建设。
June 30, 2020 14:02 HKT/SGT
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部门 电信运营商, 金融, 业务
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