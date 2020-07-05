Tuesday, 30 June 2020, 12:27 HKT/SGT Share: 私有化现象明显 宝丰国际私有化市账率冠绝同业

香港, 2020年6月30日 - (亚太商讯) - 新冠疫情现下虽已稳定，但对经济造成的影响明显。不少企业因为香港资本市场给予估值较低，未能体现应有价值而进行私有化，港股市场在最近两年陆续出现结构性变化。



光是年初至今，已有7家公司完成或提出私有化，其中华能新能源、华电福新均属于新能源行业。私有化目的对小股东的影响众说纷纭，但从过往案例来看，私有化是小股东溢价套现的机会。



那私有化一般以什么原则提出要约价格？不少上市公司以股价溢价作为指标，并说明要约价格对比私有化公告公布前的升幅有多少，但是公司股价长期低迷，以现价的溢价作为指标，对老股东并无太大意义。



上周，宝丰国际提出了私有化，要约价为每股2.6港元，较停牌前30日平均收市价1.71港元溢价约52%。可以看到，在私有化要约公司中，宝丰国际(3966.HK)的要约价格是比较著重与公司资产净值作对标的。据私有化公告显示，公司按2019年年报的资产净值(NAV)约人民币2.47元，相当于2.75港元左右，但要约人提出的价格为2.6港元，以合并市账率计算，已达0.95倍。在港股新能源行业私有化交易案例中，如华能新能源、华电福新、中国电力清洁能源私有化价格为合并市账率0.95倍、0.54倍、0.65倍，宝丰国际私有化的合并市账率在此区间的高端，坊间有说公司给出了良心价格。从业务层面来看，宝丰国际主要从事照明产品销售及光伏发电业务，业务亮点在新能源板块上本来有较大的发展空间，但恰巧近两年来，新能源公司在港股市场被忽视，资产价值严重被低估，使其融资能力受限，这也是同业公司华能新能源 (00958.HK)在今年3月份退市的原因之一。



目前，私有化公司对小股东提出的要约价格，成为溢价套现的机会。倘若私有化失败，公司股价有很大可能下降并回落至私有化前水平，加上公司成交量小流动性低，资金易被套牢，不易变现。所以，股东在溢价合理的情况下接受要约，把套现的资金，投资现在热门的股票，回报可能更高。







June 30, 2020 12:27 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

