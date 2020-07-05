Tuesday, 30 June 2020, 09:32 HKT/SGT Share:

来源 新娱科控股有限公司 新娱科控股有限公司公布于香港联交所主板上市的详情 全球发售100,000,000普通股，每股发售价介乎于1.63港元至1.87港元之间，

预计共集资所得款项净额约99.8百万港元



香港, 2020年6月30日 - (亚太商讯) - 新娱科控股有限公司（「新娱科控股」或「本公司」；与旗下子公司合称为「集团」）最近公布其拟于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市的详情。



投资亮点

- 已发行广泛的游戏组合并与多家发行商成功建立合作伙伴关系

- 中国的主要综合手机游戏发行商及开发商

- 拥有游戏开发能力与人才

- 具备丰富手机游戏行业经验的管理团队



新娱科控股计划发售100,000,000股，其中包括10,000,000股香港发售股份及90,000,000股国际发售股份（包括66,000,000股新股份及24,000,000股销售股份），可予调整及视乎超额配股权而定，每股发售价介乎于1.63港元至1.87港元之间。香港公开发售于二零二零年六月三十日（星期二）上午九时开始，至二零二零年七月六日（星期一）中午十二时结束。配售结果将于二零二零年七月十四日（星期二）公布。新娱科控股的股份拟于二零二零年七月十五日（星期三）在香港联交所主板开始买卖，股份代号为6933.HK。



华高和升财务顾问有限公司担任是次上市的独家保荐人。华金证券(国际)有限公司、中泰国际证券有限公司、中国通海证券有限公司为联席全球协调人及联席牵头经办人。华金证券(国际)有限公司、中泰国际证券有限公司、中国通海证券有限公司、交银国际证券有限公司、国信证券（香港）融资有限公司、东吴证券国际经纪有限公司及东方证券（香港）有限公司为联席账簿管理人。



公司概览



新娱科控股为一家位于中国的综合游戏发行商及开发商，专注于在中国市场发行手机游戏。集团致力于利用多年来在营运中获得的在手机游戏行业的经验及专业知识，连同对集团的发行合作伙伴及游戏玩家的良好了解，为游戏玩家带来优质及互动游戏体验，以开发及发行高质量及精心定制的手机游戏。



于截至2019年12月31日止三个财政年度(「往绩记录期间」)，集团作为联合发行商已于第三方分销渠道及集团自营平台发行超过320款第三方游戏，并自集团于2015年开始开发手机游戏以来至2020年6月21日，其已开发22款自研游戏，主要为RPG及休闲游戏。集团计划分别于2021年及2022年每年推出五款自主开发游戏。



业务模式



新娱科控股主要从事手机游戏发行及定制软件及手机游戏的开发及销售。新娱科控股的业务涵盖了价值链的上游和中游，包括作为游戏开发商、发行商、联合发行商及分销渠道。



作为游戏开发商，集团主要专注开发RPG及休闲等游戏类型，且自主开发的游戏由集团销售或发行；作为游戏发行商，集团主要负责营销、推广、分销及其他用户相关服务；作为联合发行商，利用集团的营销能力及资源，集团亦与第三方发行商合作，联合发行第三方游戏，而这一部分业务于过去三年为集团产生大部分的收入。而作为分销商，集团主要是就联合发行的第三方游戏，在自营平台上分销游戏。



财务摘要



集团于2017财政年度、2018财政年度及2019财政年度的总收益分别约为人民币107.3百万、人民币151.2百万及人民币187.7百万，复合年增长率为32.3%。于2017财政年度、2018财政年度及2019财政年度，集团的毛利分别为人民币40.0百万元、人民币57.0百万元及人民币75.8百万元，而毛利率分别为37.3%、37.7% 及40.4%。



于2017财政年度、2018财政年度及2019财政年度的溢利分别为人民币31.5百万元、人民币39.4百万元及人民币50.5百万元，复合年增长率为26.6%。净利率分别为29.4%、26.1%及 26.9%。除去2018财政年度人民币4.8百万元及2019财政年度人民币11.1百万元上市费用，溢利达人民币44.2百万元及人民币61.6百万元，净利率分别为29.2%及32.8%。



竞争优势



集团相信以下竞争优势能使集团自其竞争对手中脱颖而出:



首先，集团已发行多个不同种类的游戏及与多家发行商成功建立合作关系。于往绩记录期间，集团的发行团队已联合发行逾320款各种类型的第三方手机游戏，包括RPG、SLG、休闲类游戏及其他游戏。



凭借集团联合发行具有广泛游戏类型的大量手机游戏的多个不同种类的游戏的商业实践，集团可灵活选择，并专注发行盈利能力相对较高的第三方游戏，并可终止发行市场接受度未达到预期的游戏，此举可实现多元化及降低集团的风险，集团亦可从游戏发行业务产生稳定的收益。集团已成功与120多家中国手机游戏发行伙伴建立合作伙伴关系，其包括作为第三方游戏的来源，为集团提供多种发行服务的第三方发行服务提供商。



此外，集团是中国的主要综合手机游戏发行商及开发商。集团致力于将资源投入我们的开发团队，以开发集团的自主开发游戏，自2015年以来，集团已开发22款手机游戏。除作为联合发行商就第三方发行商的第三方手机游戏向其提供发行服务外，于往绩记录期间，集团亦已发行两款自研游戏，即《虚空风暴》及《公主遇险记》，并于2020年2月发行一款自主开发游戏，即《醉计三国》。



再者，集团拥有游戏开发能力与人才。集团甄别及锁定潜在用户、将活跃用户转换为付费用户、以及快速响应行业变动及用户行为模式方面的经验及能力有助于促进集团的内部游戏开发。于2020年6月21日,集团的研发团队由62名员工组成，其中15名于手机游戏行业有超过五年经验。



更重要的是，集团拥有具备丰富手机游戏行业经验的管理团队。作为在中国手机游戏行业经营多年的发行商，集团管理团队的大多数成员均具备丰富经验。凭借高级管理团队的经验，集团更能够以玩家为本以及提高创新能力，以应对多变的玩家需求。在管理团队的领导和远见下，集团致力于进一步扩大其在中国手机游戏行业的业务，并确保进一步的可持续增长。



新娱科控股董事会主席兼执行董事隋嘉恒先生总结道：「我们很高兴能够见证新娱科控股的发展跨越了一个新的里程碑。通过是次在香港联交所主板上市，我们将踏足国际资本市场。这不仅能提升我们的资本及股东基础，而且将为公司提供资金支持以进一步扩展业务，从而加强我们在业内的领导地位，强化竞争优势，推动公司的长远发展。」



「展望未来，我们将致力于进一步发展和巩固我们在中国手机游戏开发和发行行业中的地位。我们将通过扩大我们的游戏开发能力和覆盖范围以及增加投放市场的自主开发游戏的数量，努力捕捉中国快速发展的手机游戏产业的机遇。此外，我们将通过扩展第三方游戏产品组合来进一步增强我们的发行能力，并通过将业务重点放在手机游戏的开发和发行方面，以来实现收入来源的多元化。」



数据摘要



发售详情:



发售股份数目：100,000,000股股份（包括76,000,000股新股份及24,000,000股销售股份）（视乎超额配股权而定）

香港公开发售股份数目：10,000,000股股份（可予调整）

国际公开发售股份数目：90,000,000股股份（包括66,000,000股新股份及24,000,000股销售股份）（可予调整及视乎超额配股权而定）

每股发售价：介乎于1.63 港元至1.87港元之间

每手股份数量：2,000股

面值：每股0.0001美元

公开发售期：2020年6月30日（星期二）上午9时至7月6日（星期一）中午12时

公布股份配售和发售结果：2020年7月14日（星期二）

预计上市日期：2020年7月15日（星期三）

股份代号：6933.HK



集资用途：



假设发售价为每股发售股份1.75港元（即指示性发售价范围每股股份1.63港元至1.87港元的中位数），集团估计股份发售的所得款项净额总额（经扣除集团就股份发售应支付的包销费用及预计开支）约为99.8百万港元。集团目前拟按以下方式动用股份发售所得款项净额：



用途 / 占所得款项净额百分比 (%)

提升游戏开发能力及扩展游戏组合：约33.1%

加强发行能力：约46.1%

于建立一个综合游戏分销平台：约13.7%

扩大集团的地理覆盖范围及建立国际用户基础：约7.1%



过往业绩概要：



千人民币 截至十二月三十一日止年度

2017财政年度 2018财政年度 2019财政年度

收益 107,267 151,214 187,710

毛利 40,000 57,015 75,813

毛利率 37.3% 37.7% 40.4%

年内溢利 31,454 39,391 50,500

纯利率 29.4% 26.1% 26.9%

上市费用 - 4,810 11,145

扣除上市费用之溢利 31,454 44,201 61,645











June 30, 2020 09:32 HKT/SGT

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