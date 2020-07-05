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来源 海吉亚医疗控股有限公司 海吉亚医疗于香港联交所主板成功上市，进一步巩固卓越市场领导地位

香港, 2020年6月29日 - (亚太商讯) - 中国最大的肿瘤医疗服务集团海吉亚医疗控股有限公司 (「海吉亚医疗」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：6078)，今天早上9时正于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板正式挂牌并开始交易。海吉亚医疗在首个交易日早开每股22.80港元，全天录得最高股价为每股27.70港元，涨幅达21.49%；收市报每股26.00港元，较招股价18.50港元升约40.54%；成交量约7,868万股，总成交约19.13亿港元，总市值达156亿港元。







海吉亚医疗控股有限公司董事会主席兼非执行董事方敏先生表示：「今天是公司发展历程中的重要里程碑，于香港联交所正式上市是对我们经营策略和理念的高度肯定，也为公司进一步加速发展积蓄了充足动力。同时，踏上国际资本舞台，将更有利于我们拓展多元化的融资渠道，增强海吉亚医疗的财务实力和提升品牌形象。我们非常荣幸能够得到广大投资者的支持与厚爱。一直以来，海吉亚医疗聚焦肿瘤业务，致力于让医疗更温暖，满足中国肿瘤患者未被满足的需求。展望未来，我们将扩大以肿瘤科为核心的医院和放疗中心网络，以提高公司的业务规模和市场份额；升级旗下现有医院，以提高服务能力及拓宽服务范围；继续提高旗下医院的医疗服务质量，并进一步提升公司的品牌知名度；进一步完善肿瘤医疗服务产业链，以继续扩大我们的领先优势和进一步提高核心竞争力，为公司的股东及投资者带来良好的回报。」



摩根士丹利亚洲有限公司及海通国际资本有限公司为联席保荐人。摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际证券有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为联席全球协调人；摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co . International plc(仅就国际发售而言) 、海通国际证券有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。



关于海吉亚医疗控股有限公司

海吉亚医疗控股有限公司(股份代号：6078) 作为以肿瘤科为核心的医疗集团，致力让医疗更温暖，满足中国肿瘤患者未被满足的需求。根据弗若斯特沙利文的资料，按2019年放疗相关服务产生的收入、旗下医院及合作伙伴的放疗中心截至2019年12月31日所装置的放疗设备数目计，海吉亚医疗是中国最大的肿瘤医疗集团。自2009年展开业务以来，海吉亚医疗通过内生性增长、战略收购及与医院合作伙伴合作，建立覆盖全国的以肿瘤科为核心的医院及放疗中心。







June 29, 2020 18:12 HKT/SGT

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