《股林淘金－林家亨》医药板块受捧，认购海普瑞（０９９８９）

《股林淘金-林家亨》医药板块受捧,认购海普瑞(09989)

香港, 2020年6月29日 - (亚太商讯) - 据经济通报道,《股林淘金》疫情令一众医药板块受资金追捧,股价表现大幅跑赢大市。近期上市的医药股都表现不俗,正在招股的海普瑞药业(09989)最新孖展录得逾50亿元,公开超额认购逾10倍,投资者不妨留意。



海普瑞药业在全球拥有制药领域、创新生物科技领域及CDMO领域的业务。在2018年按注射制剂的出口价值及出口量计,集团在中国制药公司中排名第一,产品主要销往欧盟市场。集团的领先药物Inhixa、Neoparin和Prolongin是三种不同的依诺肝素钠注射液品牌,已合共在35个国家获批并在19个国家销售。2019年实现12﹒3亿元收入,过去三年复合增速高达51﹒71%。



欧洲市场是全球最主要的肝素药物消费市场,占全球市场60%左右的份额,依诺肝素钠制剂在欧洲市场仍有巨大的增长空间。海普瑞在欧盟地区专门建立自有销售团队,销售势头强劲。今次上市引入5家基金公司入股作基石投资者,合共认购约8﹒52亿港元,摩根士丹利和高盛为今次上市保荐人,如此阵容相信短期股价有不错上升空间,投资者可以认购,止蚀价宜设于认购价之下的5%。







