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Monday, 29 June 2020, 16:10 HKT/SGT
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《股林淘金－林家亨》医药板块受捧，认购海普瑞（０９９８９）

香港, 2020年6月29日 - (亚太商讯)  - 据经济通报道，《股林淘金》疫情令一众医药板块受资金追捧，股价表现大幅跑赢大市。近期上市的医药股都表现不俗，正在招股的海普瑞药业（０９９８９）最新孖展录得逾５０亿元，公开超额认购逾１０倍，投资者不妨留意。

海普瑞药业在全球拥有制药领域、创新生物科技领域及ＣＤＭＯ领域的业务。在２０１８年按注射制剂的出口价值及出口量计，集团在中国制药公司中排名第一，产品主要销往欧盟市场。集团的领先药物Ｉｎｈｉｘａ、Ｎｅｏｐａｒｉｎ和Ｐｒｏｌｏｎｇｉｎ是三种不同的依诺肝素钠注射液品牌，已合共在３５个国家获批并在１９个国家销售。２０１９年实现１２﹒３亿元收入，过去三年复合增速高达５１﹒７１％。

欧洲市场是全球最主要的肝素药物消费市场，占全球市场６０％左右的份额，依诺肝素钠制剂在欧洲市场仍有巨大的增长空间。海普瑞在欧盟地区专门建立自有销售团队，销售势头强劲。今次上市引入５家基金公司入股作基石投资者，合共认购约８﹒５２亿港元，摩根士丹利和高盛为今次上市保荐人，如此阵容相信短期股价有不错上升空间，投资者可以认购，止蚀价宜设于认购价之下的５％。



June 29, 2020 16:10 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 业务, 制药及生物技术
http://www.acnnewswire.com
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