创新药市场巨大 海普瑞可短炒与长揸

香港, 2020年6月29日 - (亚太商讯) - 据阿斯达克财经报道,中概股的接连回归令港股市场变得火热,市场打新的热潮高涨。在疫情的催化作用下,港股生科板块亦有较强表现。近日,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(下称「海普瑞」或「集团」)成功在港交所挂牌上市。作为生科板块的新贵,海普瑞受到广大资金的追捧。



此次在港IPO,海普瑞海普瑞获得5家基金公司入股作基石投资者,合共认购1.1亿美元(约8.52亿港元)新股。当中最注目的是海普瑞获OrbiMedFunds认购5000万美元(3.89亿港元)股份,占发行新股之9.56%,OrbiMedFunds亦是最大的单一基石投资者。OrbiMed是一家专门投资医疗领域的基金,其此前投资多只生科新股,获利率均超过100%,可谓「战无不胜」。



作为内地领先的制药公司,海普瑞在全球拥有制药、创新生物科技及CDMO领域的业务。海普瑞亦是国内为数不多的同时通过美国FDA和欧盟CEP认证的制药企业之一。2020年6月12日,海普瑞的Inhixa品牌依诺肝素注射液已获得批准在瑞士上市。6月22日,海普瑞海普瑞参股公司Resverlogix就Apabetalone关键性三期临床方案获得FDA批准。



根据弗若斯特沙利文的资料,按2019年全球销售额计,海普瑞是中国最大及全球第三大「依诺肝素钠注射液」生产商及销售商,占据6.5%的全球市场份额;2019年依诺肝素的全球使用量达到7.8亿支,预计到2025年将达到10.7亿支;在中国,依诺肝素2019年的使用量为5200万支,预计至2025年将增至1.85亿支,年复合增长率达23.6%。



目前海普瑞得依诺肝素制剂已在数十个国家和地区获批上市销售,其肝素全产业链业务正在为集团创造着稳定增长的现金流。在生科新股备受市场青睐及创新药市场增长空间仍然巨大情况下,海普瑞无论是短炒还是长揸都适合。







