Monday, 29 June 2020, 15:54 HKT/SGT Share: 中国领先制药公司赴港上市 基石投资阵容强大

香港, 2020年6月29日 - (亚太商讯) - 据信报报道，今年年初疫情爆发，医药行业开始爆发式增长，内陆药企纷纷赴港上市，港股市场迎来投资风潮，其中，领先的中国制药公司海普瑞药业(09989.HK)最受欢迎。海普瑞药业在全球拥有制药领域、创新生物科技领域及CDMO领域的业务，在行业内处于领先地位。



全球市场广阔 海普瑞市场份额提升迅速



海普瑞的使命是成为全球领先的创新引领型制药企业，专注于高致死率疾病，业务覆盖制药领域、生物科技领域及CDMO领域。公司在全球拥有制药领域、创新生物科技领域及CDMO领域的业务。2018年，按注射制剂的出口价值及出口量计，公司在中国制药公司中排名第一，产品目前主要销往欧盟市场。公司的主力药品依诺肝素制剂在全球市占率已排名第三，欧盟的成功外，公司的市占率在中国亦排名第二，并计划在近期进入美国市场。全球增长潜力巨大。



受资本市场宠爱 OrbiMed基石增胜算



海普瑞此次全球发售引入基石投资者，并订立了相关基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共110.0百万美元（约855.0百万港元）可购买之一定数目的发售股份（「 基石配售」 ） 。



海普瑞总共获得5家基金公司入股作基石投资者，当中最注目是获OrbiMedFunds认购5,000万美元(3.89亿港元)股份，占发行新股之9.56%，亦是最大的单一基石投资者。OrbiMed是一家专门投资医疗领域的基金，近期在港上市的医药新股基石投资者中，经常见到OrbiMed的身影，此次海普瑞获得OrbiMed入股加盟，后市发展潜力大。



产品多样化业绩稳增长 提振公司核心竞争力



海普瑞的领先药物Inhixa、 Neoparin和Prolongin是三种不同的依诺肝素钠注射液品牌，已合共在35个国家获批并在19个国家销售。公司亦已向其他14个国家的客户供应依诺肝素钠注射液，是唯一一家在欧盟累计销售超过100百万剂依诺肝素钠注射液的中国制药公司。依诺肝素是治疗静脉血栓栓塞(VTE)和肺栓塞(PE)等多种适应症的「金标准」 抗凝血及抗血栓药物，拥有巨大的市场需求和可观的增长潜力。根据弗若斯特沙利文的资料， 2019年依诺肝素的全球使用量达到781.9百万支╱瓶，预计到2025年将达到1,068.4百万支╱瓶。在中国的使用量为52.0百万支╱瓶，预计将以23.6%的年复合增长率增至2025年的185.5百万支╱。



海普瑞的新药研发亦极具爆发力。公司已建立丰富临床管线，其中有3个在全球后期，覆盖卵巢癌，II型糖尿病人的心血管风险，重症感染，每一个皆具有重磅药物（blockbuster）潜力。



公司的生物大分子CDMO业务近年来亦发展迅速，除支持自身药品研发外，对独立第三方服务收入从2017年的人民币324.3百万元增加至2019年的人民币786.4百万元，2017至2019年复合增长率达55.6%，已成为中资拥有之第三大的生物CDMO运营商。



海普瑞的纯利从2017年的人民币240.9百万元增加156.1%至2018年的人民币617.0百万元，并增加69.2%至2019年的人民币1,043.9百万元。



基于海普瑞团队二十余年的科技积累和行业经验，公司在制药和研发所取得的成功，将继续不断深化竞争优势和强化全球一体化业务，业绩持续稳增长，投资者可重点关注其后续发张。







June 29, 2020 15:54 HKT/SGT

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部门 金融, 业务, 制药及生物技术

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