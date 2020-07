Monday, 29 June 2020, 15:17 HKT/SGT Share: 综合实力雄厚背靠广阔市场 宏力医疗踏入招股第三日

香港, 2020年6月29日 - (亚太商讯) - 据报道,2019年底,港股市场医疗板块有新股挂牌,吸引了投资者的目光,医疗股崭露头角。进入2020年,一场突如其来的新冠疫情继续催化医疗股,自此医疗股一路波动上升。港股市场医疗行业指数由去年最低点797.67涨至目前最高点1463.49,涨幅达到83.47%。值得一提的是,6月份的医疗行业指数涨幅在过去半年中最大,截至6月24日,涨幅为17.54%。



医疗板块在股市上表现抢眼之际,宏力医疗管理集团有限公司(以下简称「宏力医疗」)(9906.HK)开启来港上市计划,目前已经进入招股第三日,交银国际为其独家保荐人。是次招股,宏力医疗每股最高发售价为2.30港元,集资额约为3.45亿港元。宏力医疗经营的河南宏力医院是中国领先的综合性民营营利性医院,据报告显示,就2019年的门诊人次、住院人次以及截至2019年12月31日的运营床位数而言,河南宏力医院为华中地区最大的综合性民营营利性医院。投资者可密切关注。



背靠县域医疗服务广阔市场 快速成长为行业领先品牌

宏力医疗经营的河南宏力医院成立于2006年,从经营之初就确立了县域医疗服务品牌的战略定位,是中国少数专注于县域医疗服务市场的综合性民营医院之一。大多数人会认为综合性大医院应该开在地级市,宏力医疗剑走偏锋,正是看中了中国县域医疗服务的广阔市场。



据数据显示,县域医院的主要客户基础主要为农村及县域患者。农村地区人口占中国总人口约40%,而农村的医疗服务需求增加为宏力医院带来商机。内地政府整合新农合医保及城镇居民医保,增加资金投入并且增大保险覆盖范围,进一步带动县级医疗服务市场增长。内地政府更颁布出台有利政策,鼓励以及推动县级医院发展。国务院于近年颁布了两项相关政策,政策表明内地政府有意建立分级诊疗制度,让县级医院负责提供常见病和慢性病治疗。



在行业环境和前景良好的情况下,具有先行优势的河南宏力医院在过去14年来踏实经营,成长为县域综合性民营医院中的领先品牌。就截至2019年12月31日的运营床位数及2019年的住院人次及门诊人次而言,河南宏力医院在中国所有综合性民营营利性医院中排名第三、第五及第九,为华中地区最大的综合性民营营利性医院。



医疗服务经验丰富、设备先进 打造雄厚综合实力

作为一家综合性民营医院,河南宏力医院拥有30个临床科室及13个医技科室,近1,200名医疗专业人士,其中包括了299名丰富经验的医生。目前,河南宏力医院的医生平均拥有14年工作经验,主任及副主任医师更是平均拥有约28年工作经验,实力强劲。



除了丰富的医疗服务经验,河南宏力医院同样注重数字化发展,依托于先进的信息技术系统,进行数字化运营。目前,宏力医院实施了36个医疗信息技术系统,例如医院信息系统(HIS)和实验室信息系统(LIS)。此外,河南宏力医院是河南省少数最早采用数字医疗记录保存系统的民营医院之一。最具特色的是,河南宏力医院是中国首家能够提供空中救护服务的民营医院,拥有一个空中救护服务专责团队,能够使患者尽快得到救治,避免远距离以及交通不便等带来的救护阻碍,提供专业贴心的救援服务。







