Sunday, 28 June 2020, 21:46 HKT/SGT Share: 永泰生物制药有限公司全球发售

香港, 2020年6月28日 - (亚太商讯) - 永泰生物制药有限公司（「永泰生物制药」或「公司」；股份代号：6978.HK），今日宣布其全球发售之股份（「全球发售」）于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划。本新闻稿使用的术语与2020年6月29日公司招股说明书中定义的术语相同。



全球发售摘要

- 全球发售的发售股份数目：共100,000,000股（视乎超额配股权行使与否而定）；其中包括国际发售股份数目90,000,000股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）及香港发售股份数目10,000,000股（可予重新分配）。

- 发售价格：每股香港发售股份10.50港元至11.00港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费（须于申请时按最高发售价缴足，可予退还）。

- 香港公开发售将于2020年6月29日（星期一）上午九时正开始至2020年7月3日（星期五）中午十二时正（网上白表eIPO申请于2020年7月3日（星期五）中午十一时三十分）结束。

- 预期股份于2020年7月10日（星期五）上午九时正于香港联交所开始买卖。

- 股份代号：6978.HK。

- 公司股份将以每手1,000股为单位进行买卖。

- 建银国际金融有限公司及国信证券（香港）融资有限公司为上市公司的联席保荐人。建银国际金融有限公司、国信证券（香港）融资有限公司及海通国际证券有限公司为全球发售的联席全球协调人。



全球发售的发售股份数目共100,000,000股（视乎超额配股权行使与否而定）。公司按发售价初步提呈10,000,000股股份以供香港公众认购（可予重新分配），占根据全球发售初步可供认购股份总数约10%。国际发售包括初步提呈发售的90,000,000股发售股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），相当于初步可供认购的发售股份总数90%。指示性发售价范围为每股10.50港元 – 11.00港元。



香港公开发售将于2020年6月29日（星期一）上午九时正开始至2020年7月3日（星期五）中午十二时正（网上白表eIPO申请于2020年7月3日（星期五）中午十一时三十分）结束。永泰生物制药预期于2020年7月10日（星期五）上午九时正在香港联交所主板开始买卖。公司的股份将以每手买卖单位1,000股股份买卖，股份代号为6978.HK。



就全球发售而言，预期公司向国际包销商授出超额配股权，可由联席保荐人（为其本身及代表国际包销商）于上市日期起直至递交香港公开发售申请截止日期后30日期间内的任何时间及不时行使，以要求公司按发行价发行总计最多15,000,000股额外股份（占根据全球发售初步可供认购发售股份总数15%）以补足国际发售的超额分配（如有）。



经扣除公司就全球发售应付的包销费用、佣金及估计开支，假设超额配股权并无获行使及假设发售价为每股10.75港元（即公司于2020年6月29日发出的招股书(「招股章程」中所述指示性发售价的中位数），公司将收取所得款项净额约1,000.2百万港元。公司拟将本次发行的所得款项净额用于以下用途：

1) 约34.2%的所得款项净额或341.9百万港元用于投资EAL®正在进行的临床试验及商业化；

2) 约18.9%的所得款项净额或188.8百万港元用于扩大EAL®的临床适应症（不包括肝癌），包括研发开支以及就EAL®持续技术创新设立新研发中心的建设成本；

3) 约33.2%的所得款项净额或332.1百万港元用于投资CAR-T-19及TCR-T系列在研产品的临床试验，主要包括研发开支；

4) 约8.7%的所得款项净额或87.4百万港元用于投资公司产品管线中其他在研产品的开发，包括研发开支及新研发中心的建设成本；

5) 约5.0%的所得款项净额或50.0百万港元用作营运资金及其他一般企业用途。



有四名基石投资者，包括：（i）Poly Platinum Enterprises Limited为大湾区共同家园发展基金有限合伙的全资控制附属公司；（ii）天士力（香港）医药投资有限公司为上海证券交易所上市公司天士力医药集团股份有限公司（股份代号：600535）的全资附属公司；（iii）中国联塑集团控股有限公司为一家大型领先工业公司及香港联交所上市公司（股份代号：2128）；及（iv）一位专业投资者。基石投资者已同意认购可供认购的发售股份，总金额约40.0百万美元。假设发售价为10.75港元（即指示性发售价范围的中位数），基石配售下认购的发售股份总数将占全球发售项下的发售股份约28.76%（假设超额配股权未获行使，且并无计及因根据购股权计划行使购股权而将予发行的任何股份）。



建银国际金融有限公司及国信证券（香港）融资有限公司为上市公司的联席保荐人。建银国际金融有限公司、国信证券（香港）融资有限公司及海通国际证券有限公司为全球发售的联席全球协调人。



关于永泰生物制药有限公司

永泰生物制药有限公司（以下简称「永泰生物制药」或「公司」）是中国一家领先的细胞免疫治疗生物医药公司，逾13年来专注于T细胞免疫治疗的研发和商业化。根据弗若斯特沙利文报告，公司的核心在研产品EAL®是中国首款获准进入II期临床试验的细胞免疫治疗产品，也是于最后实际可行日期唯一获准进入实体瘤治疗II期临床试验的细胞免疫治疗产品。



重要声明：

1.本新闻稿仅供参考，并不构成或包括向任何人提议或邀请收购、购买或认购永泰生物制药有限公司之证券，亦无意构成所出售的证券之推荐，或者任何收购、购买或认购证券之邀请或要约。潜在投资者决定是否购买永泰生物制药有限公司股票前，应参阅招股章程以获得有关永泰生物制药有限公司及建议发售的各项详情。任何涉及本新闻稿所述的股票的认购申请应仅依据永泰生物制药有限公司于2020年6月29日发布的招股章程及申请表格。



2.任何人在未填妥永泰生物制药有限公司发出的申请表格，或未完成就永泰生物制药有限公司招股章程所规定的申请手续，不得认购永泰生物制药有限公司的股份，且该等申请将不予考虑。





June 28, 2020 21:46 HKT/SGT

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