Friday, 26 June 2020, 21:07 HKT/SGT

来源 亚洲先锋娱乐控股有限公司 亚洲先锋娱乐控股有限公司自愿公告开展新业务活动

香港, 2020年6月26日 - (亚太商讯) - 本公告乃亚洲先锋娱乐控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司称为「本集团」)自愿作出。本公告旨在将本集团最新业务发展之资料告知本公司股东(「股东」)及潜在投资者。



本公司董事(「董事」)会(「董事会」)谨此知会股东及潜在投资者,本集团拟开展体育及相关体育娱乐业务,包括透过本公司于澳门注册成立的全资附属公司亚洲先锋体育娱乐有限公司赞助及推广澳门的体育赛事及经营体育娱乐场所(「 新业务」)。



本集团是澳门及亚洲其他地区的陆上娱乐场电子博彩设备(「电子博彩设备」)的整体解决方案提供商。本集团的现有业务包括:(i)向陆上娱乐场进行技术性销售和电子博彩设备分销;(ii)电子博彩设备维修和零件销售;(iii)向娱乐场游戏供应商市场的电子博彩设备产品供应商或制造商提供顾问服务;(iv)销售翻新的电子游戏机;及(v)电子博彩设备的租赁销售。为多元化其收入来源并为股东带来更高的回报,本集团一直积极探索新的商机。考虑到澳门大众的健康意识及对体育赛事的需求不断增长,董事认为,开展新业务将是本集团多元化其收入来源的良机, 并可能提升本集团的财务绩效。因此,董事会认为开展新业务将符合本公司及股东的整体利益。



本集团将遵守香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)进行新业务,并根据GEM上市规则于适当时候作出进一步公告。



代表

亚洲先锋娱乐控股有限公司

董事长及执行董事

许达仁



香港,二零二零年六月二十四日

于本公告日期,执行董事为许达仁先生( 董事长 )、 吴民豪先生( 行政总裁 )及陈子伦先生( 财务总监 );而独立非执行董事为蔡国伟先生 、马志成先生及何敬麟先生。



本公告的资料乃遵照GEM上市规则而刊载,旨在提供有关本公司之资料;各董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后,确认就彼等所深知及确信,本公告所载资料在各重要方面均属准确完备,亦无误导或欺诈成分,且并无遗漏任何其他事项,足以令致本公告所载任何陈述或本公告产生误导。



本公告将由其刊发日期起计最少一连七日登载于GEM网站 www.hkgem.com 之「 最新上市公司公告 」网页内。本公告亦将登载于本公司网站 www.apemacau.com。









