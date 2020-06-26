Friday, 26 June 2020, 08:01 HKT/SGT Share: 第一上海首次覆盖人瑞人才(06919)，给予买入评级，目标价56港元

香港, 2020年6月26日 - (亚太商讯) - 恒指周三表现反复，先升后跌逾125，成交继续破1,154亿港元。未来随着大型中概股及生物科技股上市，成交额或有望进一步提升。当中，两大板块值得留意，一是新经济，二是医疗医药。受最新两只医药新股的炽热反应带动，爱康医疗(1789)与春立医疗(1858)再次落镬，分别升逾7%及5%。短期或可再度突破52周高位。



至于新经济板块，市场正在寻找落后股。腾讯(0700)、美团(03690)以至美国上市的拼多多(PDD)均不断突破，估值甚高，短期值博率不大。反观与上述公司业务有连系的人瑞人才(06919)却呈大幅折让，后市可加倍关注。



第一上海周三发表首次覆盖报告，给予人瑞人才「买入」评级，目标价为56港元，较周三收市价27.85港元具有100%溢价空间。该行认为人瑞人才可以受惠于新经济需求红利迭加灵活用工市场红利。



报告中指，受益于新经济公司下沉市场策略的扩张需求和客户在新区域进行业务调整时团队规模灵活调整的特点，短中期来看，公司将持续获得新经济领域公司的需求红利。2019年新经济客户收益占公司总收益的85.4%，公司业务的扩张速度将紧跟新经济公司的发展速度。长期来看，相比欧美和日本等发达国家，中国大陆灵活用工市场在企业端和劳工端目前仅有较低的渗透率，而灵活用工能够解决摩擦失业的重要意义决定其将长期发展；公司自身专业的服务能力将能够持续占领市场份额，增加其服务在市场中的渗透率。



市场集中度提升 巨大发展空间

据另一家投行国元证券的报告，人瑞人才按2018年人数口径统计在市场份额上位居首位，市占率为1.5%。如果对标日本Recruit的12%至15%和美国ADP的15%市占率，可以看出中国灵活用工行业集中度还有较大提升空间。该行预计未来整体行业市场集中度将提升，头部玩家如人瑞人才将会受益。



另外，公司的灵活用工岗位以中低层通用性职位为主，向高端岗位发力，毛利率水平有望稳中有升。此外公司的BPO业务近年来高速增长，主要来自于现有客户对公司服务范围的延伸，公司有望从交叉销售中获益。而第一上海亦认为公司的O2O招聘模式使管理层丰富的线下能力与平台完整的在线能力相结合，大幅缩短招聘流程的周期和招聘成本，快速满足客户的人才需求。相较于传统的劳务派遣，公司具备高经营杠杆，利润转化效率高。



综合分析，通过对灵活用工市场的趋势，以及人瑞人才的核心能力、客户特点和行业壁垒的讨论，第一上海看好公司在后续的灵活用工市场格局中的表现，能够持续在客户需求红利和市场扩张红利中抢占市场份额。基于以上逻辑，以及疫情考虑，该行预计未来三年公司在收入端和利润端均能保持高速增长。因此，该行根据公司的利润增速以及同业可比目标的估值情况，采用PE估值法，予以估值中枢25倍PE，并根据2021年预计利润计算得出目标价为56港元，较上一收盘价有100%的提升空间，首次覆盖予以买入评级。







June 26, 2020 08:01 HKT/SGT

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