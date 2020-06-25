Thursday, 25 June 2020, 08:33 HKT/SGT Share: 广阔市场下的行业领头羊 河南宏力医院今踏入招股第一日

香港, 2020年6月25日 - (亚太商讯) - 据经济日报报道，随着中国的人口老龄化加速和人们可支配收入的增加，中国人对于医疗服务的需求将持续增长。中国民营医院抓住发展的契机，据报告显示，于2014年至2018年间，中国民营医院的数量从12,546间增至20,977间，复合年增长率为13.7%；收益从人民币1,616亿元增至人民币3,838亿元，复合年均增长率为24.1%。



中国民营医院蓬勃发展之际，河南宏力医院作为中国领先的综合性民营医院，已开启来港上市计划，交银国际为其独家保荐人。河南宏力医院今踏入招股第一日，每股最高发售价2.30港元，集资额约为3.45亿港元。据报告显示，就2019年的门诊人次及住院人次以及截至2019年底的运营床位数而言，河南宏力医院为华中地区最大的综合性民营营利性医院，如今上市值得投资者密切关注。



占据地理、先发优势 成长为中国领先综合性民营医院

河南省位于中国华中地区，是中国第三大人口省份，拥有人口约96.4百万人。据报告显示，河南省是中国最大和医疗服务市场增长最快的地区之一，河南省的医院收入自2014年的人民币947亿元增至2018年的人民币1,593亿元，复合年均增长率达13.9%。得益于人口众多及医疗服务市场的快速增长，河南宏力医院发展迅速。



河南宏力医院于2006年12月投入运营，是河南省最早成立的综合性民营营利性医院和中国最早成立的专注县域医疗服务市场的大型综合性民营医院之一。经过14年的踏实经营，河南宏力医院已能够提供全方位的综合医疗服务。目前，该医院有30个临床科室及13个医技科室。妇产科和心血管内科为河南宏力医院的强势科室，提供高质量的服务，为此该医院被卫生健康委认定为全国优秀爱婴医院之一，被中国胸痛中心认证工作委员会认定为中国胸痛中心通过认证单位。除了医疗技术上的领先，河南宏力医院亦为中国首家能够提供空中救护服务的民营医院，拥有一个空中救护服务专责团队。凭借其出色的综合实力，该医院计划扩大经营，截至2019年底，其总建筑面积为128,438平方米，预计一幢总建筑面积为52,453平方米的新增大楼将于2020年底开始营运。



专注县域医疗服务广阔市场 就诊人数字列行业前茅

据数据显示，截至2018年底，中国县域地区人口总数约9亿，约占中国人口总数的65%，这表明了中国县域地区潜力巨大的医疗市场。由于县域医院通常配备相对先进的医疗设备和诊断仪器，且服务质量更高，县域医院主要患者——农村居民倾向于选择县域医院。面对如此庞大的医疗市场和不断增长的医疗需求，中国为县域医院的发展提供便利。据数据显示，县域医院的收入由2014年的人民币7,472亿元增至2018年的人民币10,793亿元，复合年均增长率达9.6%，高于中国全体医院同期收入的复合年均增长率。



河南宏力医院从成立之初就将发展战略定位为「专注县域医疗服务市场的大型综合性民营医院」，以抓住县级医疗服务市场的增长。据招股书显示，河南宏力医院就截至2019年12月31日的运营床位数及2019年的住院人次及门诊人次而言，在中国所有综合性民营营利性医院中分别排名第三、第五及第九。此外，就以上三项指标，该医院亦是华中地区最大的综合性民营营利性医院。







June 25, 2020 08:33 HKT/SGT

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