Wednesday, 24 June 2020, 18:16 HKT/SGT Share: 港股创业板新股首日普涨 中国蜀塔（8623.HK）有望“借东风”

香港, 2020年6月24日 - (亚太商讯) - 随着京东、网易等中概股巨头相继回归香港市场，港股IPO行情迎来一波高潮。尤其是近期在GEM（创业板）上市的公司，上市首日多数大升，重新激发了投资者的打新热情。



今日（6月24日），就有多家公司通过聆讯，启动公开招股。其中，中国蜀塔国际控股（8623.HK）于今日起至7月2日招股。该公司拟发行2亿股股份，其中公开发售2000万股，国际配售1.8亿股。每股发售价0.25港元至0.40港元，每手交易10000股，预期于2020年7月10日上市交易。



相信多数投资者都还记得去年在港上市首日大涨的豆盟科技（1917.HK）。中国蜀塔与豆盟科技非常类似，后者在新三板退市后赴港上市，在上市首日上涨近一倍，引发了当时市场广泛关注。中国蜀塔成立于2004年，也曾于新三板挂牌上市，如今成功在香港GEM招股上市。



值得注意的是，中国蜀塔持续获得原有股东的支持，上市形式与豆盟科技亦非常相似。因此，中国蜀塔很可能会重新上演豆盟科技上市首日的盛况，成为市场关注的焦点。



此外，今年以来，在GEM上市的公司仅有5家，中国蜀塔即将成为今年第6家成功在GEM上市的企业。鉴于今年在GEM上市的公司上市首日多数大涨，而到目前为止中国蜀塔仅是今年第6家在GEM上市的公司，标的稀缺，因此相信中国蜀塔有望“借东风”，上市首日造好。



一、收入强劲增长结构改善



公告显示，中国蜀塔成立于2004年，是四川知名电线电缆的制造商及供应商，在四川省成都市及广元市拥有自有的综合生产设施，形成产销一体化发展模式。按2019年的收益计，公司在四川省电线电缆市场中排名第四，是广元领先的铝电线电缆制造商。



招股书显示，2017至2019财年，中国蜀塔的收入分别为2.62亿元人民币（单位，下同）、5.53亿元以及6.86亿元，年复合增长率 61.7%，连续保持大幅增长的趋势。



从具体收入结构看，中国蜀塔所销售的产品可大致分为四个主要类别：制成品电线及电缆、半成品电线、铝制品，即铝卷及铝锭、其他（包括电缆配套设备），其中收入主要来自制造及销售制成品电线电缆以及半成品电线，少量来自买卖铝制品及销售电缆配套设备。



同时，招股书还披露，在2017至2019年间，中国蜀塔根据客户要求供应制成品电线电缆，包括超过800种按各自的技术规格、电压要求、原材料组成部分及性能分类的产品，反映出公司多样化产品类目能满足市场广泛的需求，在促进销售的同时，分散单一产品市场需求大幅变动的风险。



值得一提的是，于2017至2019财年，中国蜀塔来自前五大客户的收入合共分别占有关期间总收入的53.1%、39.5%及39.4%，呈现下降的趋势。在公司收入增加的背景下，说明公司客户群明显扩大，单一客户风险逐年下降。随着客户结构和产品结构不断优化，公司的收入将越来越稳健。



二、毛利率改善推动净利增长



在毛利率方面，于2017至2019财年，中国蜀塔的毛利分别为1439.6万元、3835.6万元及5387.4万元，相应期间的毛利率分别为5.5%、6.9%及7.9%，毛利率持续改善，反映公司整体运营效率持续提升。



究其原因，一方面，公司高毛利的制成品电线电缆收入提升推动了毛利率增长。另一方面，作为制造业，在保持产品质量前提下，控制生产成本是实现持续发展的关键所在。中国蜀塔拥有自己的生产基地，且坐落于四川广元市，邻近铝材料上游，除了能更有效率获得原材料，还能节约原料运输成本，强化了公司的竞争优势。



随着收入持续大增，毛利率不断改善，中国蜀塔的纯利分别由2017年的218万增至2018年的1740万元，再大幅增长至2019年的2975万元，实现了年复合增长率2.7倍的强劲增长。



三、电线电缆行业马太效应渐显



目前，中国是世界上最大的电线电缆生产国。同时，电线电缆行业也是中国的支柱产业之一，为发电及建筑等多个行业提供有力支持，是推动国家经济增长的重要基础设施。



展望未来，在下游行业需求强劲及政府扶持政策的大力推动下，中国电线电缆市场面临发展机遇。



随着经济稳步发展、城市化进程持续推进及中国居民生活水平提高，中国电力工业将保持稳健发展，推动电缆电线需求持续提升。



此外，就中国蜀塔所在的西部地区而言，国家发改委于2017年发布的《西部大开发「十三五」规划》 ，进一步投资及建设交通、水利、能源及通信等基础设施网络。在西部战略政策加持下，中国蜀塔有望迎来更大的机遇期。



根据弗若斯特沙利文的数据，多年来四川电线电缆的销售收益稳步上升，未来四川电线电缆市场的销售收益预计将于2024年达到756亿元，复合年增长率为2.8%。



尤为重要的是，庞大的四川电线电缆市场较为分散。四川电缆市场有超过300名制造商，而中国蜀塔以约0.97%市场份额位列四川的电线电缆市场排名第四。从另一个角度看，说明公司市占率仍存在很大的发展空间。



当前，电线电缆行业的资金、技术、品牌等门槛不断提高，电线电缆市场头部企业的市占率将会进一步提升，推动市场集中度将会持续提高，呈现强者恒强的马太效应。



四、经验丰富的管理人员与人才队伍

作为四川领先的电线电缆生产商，中国蜀塔的联合创办人党飞先生及王小仲先生在电线电缆领域拥有逾15年行业经验，管理层团队的平均拥有超过 10 年行业经验，对行业有着深刻认识和判断。



同时，公司专门成立了一个拥有15名产品员工组成的工作小组，负责与外部机构合作，致力于开发新产品及提升现有产品的质量及性能。据了解，中国蜀塔已经成功与成都理工大学、西南联合交易所等组织合作进行创新产品研发。截至目前，公司取得58项主要产品开发及技术的注册专利。



不难预见，在未来的市场竞争中，凭借经验丰富的管理团队、优质的产品力以及领先的品牌，中国蜀塔将能脱颖而出。



五、登陆资本市场，开启新征程



随着这次上市，中国蜀塔资本实力将进一步增强。招股书披露，按中位价计算，中国蜀塔此次净集资额约为港币 2800万元，其中1540万港元用于扩大现有生产设施及生产厂房，700万港元用于偿还部分现有贷款，280万港元用于上游拓展厂房生产之前期成本拨资以及280万港元用于一般营运资金。



以上市为新起点，中国蜀塔将进一步提高生产能力并扩大销售网络，迈入发展快车道，驱动公司收入与利润持续增长。









June 24, 2020 18:16 HKT/SGT

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