与“微信小商店”没有竞争 兑吧（1753-HK）股价迅速反弹超10％

香港, 2020年6月24日 - (亚太商讯) - 6月22日,微信拟推出“微信小商店”功能的消息持续发酵,此功能使商家可直接在该小程序内进行直播和卖货,在腾讯生态系统上开店的门坎进一步降低。受此消息影响,SaaS概念股于6月22日集体下挫。但消息传出后的次日,市场似乎用股价“投票”区别对待了港股SaaS概念股,其中兑吧(1753-HK)领涨,股价更是反弹超过10%。



兑吧为金融客户提供直播SaaS服务案例



“618”期间与TOP品牌卖家合作案例



兑吧聚焦金融等中大型客户 与“微信小商店”客户群体不重合

“完全没有影响的,更可能是机会。兑吧业务与‘微信小商店’毫无竞争关系。”兑吧集团SaaS负责人陆文表示。以用户运营SaaS业务起家的兑吧,高门坎的金融行业是其深耕的首要行业类别。根据早前发布的公告,集团的用户运营SaaS业务截至2020年3月31日止三个月的新签约(含续约)合约同比增长190.77%,新签约客户数1/3为金融客户。陆文亦补充:“银行类客户的SaaS服务商招标门坎较高,要求主要有:成立年限,注册资金,同类型客户合作金额,软件著作权等,尤其是同类型客户合作金额这一评价权重非常高,兑吧在此垂直行业优势明显。”在金融行业取得成功后,兑吧将SaaS业务逐步向全行业前排企业扩张,积极发掘与零售、餐饮及新媒体等行业顶尖品牌的合作机会。显然,兑吧的客户群体是以金融、品牌、消费、政企、大型连锁餐饮为主的中大型前排客户,与“微信小商店”面对的中小商家亦有明显差别。



兑吧用户运营SaaS业务是为企业客户提供用户管理/活跃/留存的在线服务,并不涉及微信开店等。在今年“618”期间,兑吧凭借多年的业务经验积累成功服务了包括FILA、百草味、波司登、安踏、良品铺子等10多个淘宝TOP品牌卖家,帮助其在年中大促销中取得亮眼成绩。其中老牌内地品牌珀莱雅的深海潜水活动日均参与度达到了87%,波司登的新增入会率达到45%,这些数据可以说明兑吧已成功切入淘宝顶尖品牌商家私域流量运营的服务赛道,打开了SaaS业务增量的大门。这与其它依靠微信流量的SaaS概念股也具有非常明显的差异。



深耕SaaS领域六年 致力赋能头部品牌企业“智慧化”运营

兑吧作为国内用户运营SaaS细分领域的领头羊,为商家提供有效运营策略及产品,助力店铺GMV(成交总额)的增长,致力于让商家拥有“平台级的运营能力”。2020年开始,兑吧为淘系店铺提供了一套以消费者为核心的精细化SaaS解决方案。方案核心围绕店铺关注,会员招募、促进购买、会员活跃四大消费者核心经营指标,配合店铺的运营场景,不断加强消费者与店铺之间的黏性,最终提高店铺成交总额。不仅如此,集团在今年二季度开发上线了直播SaaS工具,给银行,保险,车企经销商等重度依赖销售的传统大客户提供一整套从“直播流量怎么来”到“流量来了怎么转化”的进阶解决方案。这并非“微信小商店”能提供的能力。兑吧已经在用户运营SaaS领域深耕六年,复合增长率超218%,为16,000多家互联网企业App提供服务,积累了大量宝贵的实战经验,2018年开始将这一在线运营经验赋能头部品牌企业,助其“智慧化”运营。



随着“微信小商店”的覆盖,兑吧的SaaS产品服务可以同样提升微信生态中的商家店铺自运营能力,最终帮助商家在微信里更好的做生意。因此对兑吧而言,将有机会进一步扩大SaaS客户群体。



“微信小商店”消息传出的第二个交易日,截至6月23日收盘,兑吧单日涨幅达10.6%,领涨港股SaaS概念股。或许这是在投资者短暂性慌乱中,更多的人开始反思、发掘朝气蓬勃的SaaS行业在未来能给它们带来的价值。







