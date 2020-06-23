Tuesday, 23 June 2020, 15:47 HKT/SGT Share: TCL通讯：2020年第一季度平板电脑出货量逆势大增，同比增长超78％ 在较为低迷的市场环境下，TCL通讯成为近几季度平板电脑出货量增长最快的平板电脑供应商之一，出货量逆势大增。

香港, 2020年6月23日 - (亚太商讯) - 近日，权威调研机构IDC发布了2020年一季度全球平板电脑设备的出货追踪报告。报告显示，2020年一季度，全球平板电脑总出货量同比去年一季度下滑14.8%，在各个品类中，直板式平板电脑出货总量同比下滑36.8%。在较为低迷的市场环境下，TCL通讯成为近几季度平板电脑出货量增长最快的平板计算机供货商之一，出货量逆势大增。



新闻摘要

- 近日，权威调研机构IDC报告显示，在较为低迷的市场环境下，TCL通讯成为近几季度平板电脑出货量增长最快的平板电脑供应商之一，出货量逆势大增。

- 2020年一季度，TCL平板电脑的全球出货量同比19年一季度增长78.2%，其中直板式平板电脑品类出货量增长82.7%。据市场人士分析，主要是由于对居家学习的需求不断增长，导致TCL通讯在全球的平板电脑销量激增。

- TCL通讯智慧移动屏产品线总经理李积忠表示，“作为国际领先的消费电子企业，TCL通讯也对教育平板电脑产品及市场十分重视，我们希望在未来三到五年内，成为全球顶尖的儿童教育平板制造商。”

- TCL通讯的平板产品兼具软硬体优势，在智慧教育类平板产品上，TCL通讯致力于打造沉浸式线上学习平台，并与30余个优质教育内容软体商进行深度合作，同时提供了家长守护模式。在硬体设计上，TCL的平板产品具备完善的智慧护眼功能，产品萤幕均通过德国莱茵TÜV实验室颁发的低蓝光护眼认证，配备了坐姿提醒以及观看距离过近提示功能，能够自动识别和侦测使用平板时的姿势与距离萤幕过近的情况，并及时发出提醒，全面保护儿童眼部健康。

- 据了解，凭借过往的成功经验，TCL通讯还计画于2020年9月新发布一款旗舰级平板电脑，该平板将采用TCL研发的先进护眼技术，能够将光线柔和自然地反射到用户眼中。



2020年一季度，TCL平板电脑的全球出货量同比19年一季度增长78.2%，其中直板式平板电脑品类出货量增长82.7%。在北美市场，TCL通讯尤为强势，2020年一季度出货量呈指数级增长，同比去年增长约1349%。



据市场人士分析，主要是由于对居家学习的需求不断增长，导致TCL通讯在全球的平板电脑销量激增。此外，TCL通讯与北美、欧洲、中国等国家及地区的各大运营商、零售商和教育2B用户所保持的长期合作也对TCL平板产品出货量的增长有较大的促进。



“近年来，随着技术的进步，传统教育正在快速向线上教育发展。尤其是当回顾2020年上半年的重要事件时，我们会发现科技发展对教育的促进作用已是如此巨大，未来也将持续增强。”TCL通讯智慧移动屏产品线总经理李积忠表示，“作为国际领先的消费电子企业，TCL通讯也对教育平板电脑产品及市场十分重视，我们希望在未来三到五年内，成为全球顶尖的儿童教育平板制造商。TCL坚信，所有儿童都应平等地获得教育资源，我们也具备提供创造性解决方案的能力，来满足日益增长的教育需求”。



产品功能上，TCL通讯的平板产品兼具软硬体优势，特别是在智慧教育类平板产品上，TCL通讯致力于打造“让家长放心的沉浸式线上学习平台– Kids Learning”解决家长对于孩子学习与成长的担忧。 Kids Learning线上学习平台在内容上与Kidomi、Makeblock等30余个基于国际流行STEAM教育理念的优质教育内容软体商进行深度合作，同时家长通过设置“APP免打扰”与“网页白名单”让TCL智慧教育平板为孩子提供纯粹专注的沉浸式学习环境。针对家长对孩子成长的担忧，Kids Learning线上学习平台提供了家长守​​护模式，该模式下家长可管理孩子平板的安装许可权，平板的使用时间，并在未来还将为家长提供远端系统管理功能、获取学习报告等。在硬体设计上，TCL的平板产品具备完善的智慧护眼功能，产品萤幕均通过德国莱茵TÜV实验室颁发的低蓝光护眼认证，能够减少萤幕发出的多余蓝光，缓解因长时间使用平板产生的用眼疲劳。除此之外，TCL还为产品配备了坐姿提醒以及观看距离过近提示功能，能够自动识别和侦测使用平板时的姿势与距离萤幕过近的情况，并及时发出提醒，避免因为姿势不当加深用眼负担，全面保护儿童眼部健康。



据了解，凭借过往的成功经验，TCL通讯还计画于2020年9月新发布一款旗舰级平板电脑，该平板将采用TCL研发的先进护眼技术，能够将光线柔和自然地反射到用户眼中，进一步丰富现有产品布局。



关于TCL

TCL总部位于中国香港，是全球增长最为迅速的消费类电子企业之一，也是全球领先的电视和移动设备品牌。目前，TCL在全球设有多个自有生产及研发中心，产品销往北美、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲以及亚太等地区的160多个国家。 TCL主要从事研究、开发和制造各类消费电子产品，包括电视（TCL电子：1070.HK）、手机、音讯设备以及智慧家居产品。



TCL是TCL科技集团股份有限公司（000100.SZ）的注册商标。商标的所有权均归属于该商标的相应所有者拥有。



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June 23, 2020 15:47 HKT/SGT

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