来源 汇聚科技有限公司 汇聚科技有限公司宣布2020年全年业绩 收入上升9.5%至1,438.8百万港元

香港, 2020年6月23日 - (亚太商讯) - 汇聚科技有限公司(「汇聚科技」,股份代号:1729.HK,连同其子公司合称「集团」)今日欣然宣布集团截至二零二零年三月三十一日止(「二零二零财年」)的全年财务业绩。



于二零二零财年,中美贸易战导致环球经济市场全面放缓。美国与中国之间的贸易及关税争端对电讯及工业设备分部造成影响。同时,中美贸易战亦导致人民币贬值,集团的电讯、医疗设备及工业设备分部亦受此影响,导致二零二零财年收益减少。



另一方面,由于2019冠状病毒病的爆发,自二零二零年一月起中国政府宣布多省暂时封闭,以防止疫情蔓延,集团产能暂时有所下降。在二零二零年二月十日农历新年长假期结束后,集团的生产设施开始分阶段恢复,并自二零二零年三月中开始已全面恢复营运。有幸客户需求维持相对稳定,客户并无大幅减少或取消销售订单。集团积极与客户联络,调整交付时间表以减少影响,该等销售订单的延期交付时间表已于二零二零年四月恢复正常。



尽管面临重重挑战及困难,截至二零二零年三月三十一日止年度,集团仍然录得良好业绩。集团二零二零财政年度的收益为1,438.8百万港元,较上一财政年度增加124.4百万港元或9.5%。二零二零财政年度的经营溢利增加32.4百万港元或22.0%,经营利润率改善1.3%至12.5%。收入及利润的增加主要归功于解决额外关税事宜。集团亦受惠于二零一九年收购的新生产厂房达到理想业绩,以为业务扩张及生产线扩建做了准备。集团一直扩大其客户群,以把握电讯设备、数据中心及医疗设备行业不断涌现的商机。



于二零二零财政年度,集团业务营运得到业界认可,并获颁二零一九香港工商业奖(HKAI)设立的两项优异证书,分别为「睿智生产力」及「升级转型」组别, 表彰集团于多方面提升竞争力的优异表现及成就。



于二零二零财年,每股基本及摊薄盈利分别为[7.0]港仙及[6.9]港仙。经考虑集团的短期财务需求及手头现金后,董事会建议向股东派付末期股息每股1.5港仙(二零一九年财年:2港仙),总额约为27.6百万港元。



业务回顾



集团于二零二零财政年度的收益由上一财政年度1,314.4百万港元增加124.4百万港元至1,438.8百万港元,相当于较上一财政年度增加9.5%。收益增长主要来自数据中心大幅增加的销售推动,此乃主要额外关税事宜得到解决及新收购新生产厂房,备有额外产能所致。



集团各个业务分部的营业额的分布如下:



截至三月三十一日

业务分部 营业额(百万港元) 百分比

2020财年 2019财年 变幅 2020财年 2019财年

数据中心 698.8 462.9 51.0% 48.6% 35.2%

电讯 565.8 650.9 -13.1% 39.3% 49.5%

医疗设备 126.3 138.0 -8.5% 8.8% 10.5%

工业设备 47.9 62.6 -23.5% 3.3% 4.8%

总计 1,438.8 1,314.4 9.5% 100% 100%



数据中心

于二零一九年四月,集团更改将运往美国之产品的若干主要组件的供应来源地,使其远离中国,以避开额外关税。数据中心分部的出货量由二零一九年五月开始恢复至中美爆发贸易战二零一九年五月前的正常水平,而早前累积的订单产品亦已于年内逐步出货。收益由去年的462.9百万港元大幅增加51.0%至二零二零财政年度的698.8百万港元,亦创该分部收益的新高。



电讯

集团的电讯设备分部收益由上一财政年度的650.9百万港元减少至二零二零财政年度的565.8百万港元,减幅为13.1%。除人民币贬值影响外,有关减少亦主要由于美国将集团最大客户列入出口管理条例下的实体名单内的影响所致。当美国政府将该客户列入所谓的贸易「黑名单」,意味美国公司将不可向该客户销售货品或服务后,集团对该客户的出货量实质在减少,而其财务影响立竿见影。集团一直在寻求各种措施,以减低贸易战对其业务的影响。



医疗设备

医疗设备分部的收益录得轻微减少, 由上一财政年度的138.0百万港元减少8.5%至二零二零财政年度的126.3百万港元。有关减少乃由于最大医疗设备客户消化上半年的存货积压导致订单放缓。订单已于下半年恢复正常。



工业设备

工业设备分部的收益由二零一九财政年度的62.6百万港元减少23.5%至二零二零财政年度的47.9 百万港元。有关减少主要归因于中美贸易战引发的动荡及环球经济增长整体放缓。



展望



展望未来,预计电线组件行业将于未来数年保持增长。为满足市场需求,集团致力提升其产能,并收购一块有两栋工业大楼的工业用地,其已安装34条生产线,以投放于生产。管理层保持乐观,认为集团经扩大的产能及扎实的业务基础将令其可把握新时代5G网络来临后的市场机遇。



随着中国5G蜂巢式网络技术的快速发展,以及各移动运营商宣布在二零一九年下半年部署5G网络,集团注意到,未来数年将逐步大规模更换5G装置及设备,预计这将带动电线组装产品的需求。这意味着客户A的销售订单将会增加,并使通讯分部受益。此外,随着二零二零年一月中美签署第一阶段贸易协议,中国对各类美国商品给予关税豁免,以支持购买。贸易战气氛的缓和亦将有利于全球经济市场的复苏。



就数据中心分部而言,于二零一九年四月,集团更改将运往美国之产品的若干主要组件的供应来源地,使其远离中国,以避开额外关税。此外,集团亦于二零一九年二月就集团的光纤电线组件产品取得美国海关及边境保卫局作出「原产国及标记裁定」。因此,未来光纤电线组件产品进口至美国时,即使其主要组件均采购自中国,惟将不会被征收任何额外关税。由于5G的发展将通过云平台推动大数据、物联网、网络游戏和视频流的应用,集团对数据中心分部的业务持续增长保持积极及乐观态度。



就医疗设备分部而言,集团注意到,新型冠状病毒的爆发刺激了医疗电线订单上升,二零二零年三月接到新订单数量已达3倍。此外,由于疫情在全球大爆发,集团预计医疗电线的需求将持续一段时间,因此于未来数月将继续为医疗电线订单带来正面影响。展望未来,考虑到医疗设备市场不断增长的需求,集团相信此分部将保持其动态增长速度。为跟上此趋势,集团将继续扩大其医疗设备客户群,并加强其研发能力。



就工业设备分部而言,中美贸易摩擦升温,给全球经济带来更多不确定性。工业设备分部的业务变得难以预计。于二零二零财政年度,集团竭力把握不同业务机遇,藉此尽量减少不稳定经济环境中的风险及不确定性。经过不断的努力,集团于二零二零年三月取得一名享负盛名的新客户三一重工价值7百万港元的试产订单,该客户已成为此分部的主要收益来源之一。此外,华为智能汽车解决方案事业部已于二零一九年五月正式成立,其将是华为信息通信技术(ICT)业务分部的一部分。集团很荣幸成为华为在该分部的四名一级供货商之一。展望未来,集团预期该分部的销售订单需求将于来年逐步增加。



集团对华迅电缆有限公司及其附属公司(“目标集团”)的收购事项预计将于二零二零年六月底完成。目标集团为一间历史悠久之电线制造商,其生产设备位于中国,业务营运已超逾26年,目前拥有三幢位于上海市及江苏省昆山市之大型工业综合大楼。目标集团获中国电子组件行业协会认证为中国通讯线缆市场占有率第一排名。其专注制造具备传导介质铜之各种不同网络电线,每年产能约4百万千英呎网络电线。目标集团拥有下一代网络电线(例如:Cat8电线、以太网供电、混合电线、配备HDBaseT标准兼容能力)的专业知识。目标集团之网络电线产品向大型企业(包括跨国企业)推广及销售,而大型企业通常为终端用家,例如:国际网络基建公司,该等公司主要将目标集团产品纳入其网络解决方案服务。



由于大多数网络电线乃以OEM基准销售,目标集团销售其品牌产品比例属少数。目标集团较集团拥有更为明确的客户群,而其主要客户为于中国具影响力地位的知名跨国企业。收购事项成功后,集团的收益基础将大幅扩大,而自身客户集中风险将因与目标集团的多元化客户群融合而减低。此外,集团相信,收购事项可令集团及目标集团处于更佳的位置,以把握5G技术快速发展而带来的不断发展的机遇,以及在全球经济不稳定因素中于战略方面改善集团的防守位置。



展望未来,集团将继续密切留意经济环境的变化,并迅速采取果断行动,以保持集团的竞争力和可持续性。同时,集团将继续加强其业务营运,以便完全有能力利用市场最终好转的机会。



有关汇聚科技有限公司

汇聚科技有限公司是一家信誉卓著的定制电线组件供货商,于电线组件行业拥有逾20年经验。集团主要制造及供应种类繁多的铜及光纤电线组件,该等产品乃根据个别客户的详细规格及设计而生产。集团产品在各个市场分部,包括电讯、数据中心、工业及医疗设备分部,均受不少商誉优良的中国及国际客户所采用。







