Monday, 22 June 2020, 14:47 HKT/SGT Share: 海普瑞业务创新 战略清晰 收入净利齐头并进

香港, 2020年6月22日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，近年来，中国生物制剂市场快速增长，其中一家领先的国际制药公司——深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（深：002399，港股编号：9989）就值得关注。据悉，海普瑞预计本周招股。



海普瑞的创始人是具有科学洞察力并深刻理解免疫学的资深多糖化学家，公司主力业务依诺肝素钠制剂在欧盟以生物类似药获批销售，增长迅速并已占据可观市场份额。海普瑞多年来立足肝素原料药市场，其质量和份额都处于全球绝对领先位置，完整布局了沿肝素产业链纵向延伸至依诺制剂的战略蓝图。



海普瑞战略布局完善，亦拥有领先的生物大分子CDMO业务，在中资生物CDMO公司中名列前三。公司更构建了一系列全球first-in-class之创新候选药物。纵观公司的研发管线结构，是以免疫系统失衡（过激或过低）为探索主轴展开的，科学探索始终聚焦在重大未满足的临床需求，即心脑血管疾病和肿瘤领域。公司各业务分部深具协同效应，呈现出一个完整的长期战略。



依诺肝素制剂市场垂直整合的全球领军者



依诺肝素是治疗静脉血栓栓塞和肺栓塞等多种适应症的「金标准」抗凝血及抗血栓药物，拥有巨大的市场需求和可观的增长潜力。2009年，海普瑞积极转型制剂业务，公司基于原药自主研发了依诺肝素钠注射液。据了解，海普瑞拥有三种不同的依诺肝素钠注射液品牌Inhixa、Neoparin及Prolongin，合共在34个国家获批并在18个国家销售。在欧盟，依诺制剂Inhixa作为生物仿制药已获批在全欧盟国家销售，并纳入了八大欧盟国家的医保体系，利润率高且收入占比持续上升。在中国，海普瑞预期将首款基于一致性评价获批的依诺肝素制剂，申请进度领先主要竞争对手。在美国，海普瑞将牵手龙头跨国制药公司，借助其已有的完善销售网络开拓市场。根据弗若斯特沙利文，按2019年全球销售额计，海普瑞是中国最大及全球第三大依诺肝素钠注射液生产商及销售商。值得注意的是，依诺制剂的适应症扩展在不断的开发着，海普瑞在意大利展开用Inhixa治疗COVID-19患者的临床研究。



创新药临床测试进展顺利



从2015年起，海普瑞积极布局创新药领域，其多个创新药品种临床研发获突破性进展。其中，全球首创的试验型抗CA125免疫疗法药物Oregovomab已完成II期临床试验，可用于晚期原发性卵巢癌的治疗中。另有适用于金黄色葡萄球菌肺炎的AR-301、适用于降低II型糖尿病人严重心血管事件发生率等的RVX-208，均处于全球III期临床研究评估阶段。



CDMO市场潜力巨大



近年来全球医药市场稳步发展，但医药研发开支不断增加，CDMO 行业在产业链的复杂化和精细化下应运而生。根据数据显示，2018年全球生物CDMO市场收入达64亿美元，比2014年的34亿美元复合增长19.6%，预料2024年将达到216亿美元，比2018年复合增长22.4%。作为中资前三大生物制剂CDMO运营商，海普瑞的亮点尤为突出。



2015年，海普瑞收购了赛湾，正式进军生物CDMO领域。赛湾在开发逾130种不同的重组产品方面拥有12年的往绩记录。据悉，海普瑞在专注重组生物药品开发及制造的同时，在天然生物制品的提取、分离和纯化方面具有广泛的能力。而在实绩方面，截至最后可行日期，海普瑞取得49个在手项目，其中已进入III期临床开发及商业化生产阶段的项目有14个。过去三年，公司之生物CDMO收入录得逾55%之按年复合增长率。



从往年的业绩来看，海普瑞依诺肝素制剂2019年收入达人民币12.31亿元，2017至2019年制剂业务收入年复合增长率达79.7%。回顾2020年第一季，在全球共同对抗新冠疫情的背景下，生物制药公司受到众多资本的追逐。海普瑞非但没有因为疫情封锁而受到重大不利影响，其医药产品的需求仍然保持强劲。今年第一季度，公司录得扣除非经常性损益之净利润2.83亿元人民币，相比去年同期增长逾25倍。随着制剂业务进入盈利快速释放期，CDMO和创新药产品管线也将为海普瑞创造亮丽的业绩。







June 22, 2020 14:47 HKT/SGT

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