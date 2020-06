Monday, 22 June 2020, 10:31 HKT/SGT Share: 银城国际成功发行1.4亿美元优先票据 票息12% 最高超额两倍认购

香港, 2020年6月22日 - (亚太商讯) - 银城国际控股有限公司(1902.HK)(穆迪B2稳定/联合国际B+稳定)欣然宣布,于6月18日,公司及附属公司担保人成功定价发行于2021年到期的1.4亿美元优先票据,票息为12%,在投资者的热烈追捧下,票据最终定价较初始价格指引收窄37.5个基点,并录得最高超额两倍认购,充分反映市场对于银城国际的综合实力和财务状况的认可,也再一次确立银城国际的市场地位,以及良好的发展前景。



中银国际亚洲有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、天风国际证券与期货有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为发售及出售票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中达证券投资有限公司、东方证券(香港)有限公司、克而瑞证券有限公司、万盛金融控股有限公司及丝路国际资本有限公司为发售及出售票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。



公司拟将票据发行所得款项净额用于公司若干现有债务的再融资及一般企业用途。



公司已于5月28日分别获穆迪投资者服务公司及联合评级国际有限公司授予「B2」及「B+」的主体评级,评级展望皆为「稳定」。是次成功发行优先票据,将更进一步拓展银城国际融资渠道,优化公司融资结构,提升公司海外融资能力。







June 22, 2020 10:31 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network