德事商务中心称新冠疫情过后世界仍然需要实体办公室

东京, 2020年6月18日 - (亚太商讯) - - 公司既希望有实体办公室提供的协作氛围,又希望有支持员工远程办公的灵活选择,面对未来的不确定性,企业纷纷寻求成本管理解决方案,对灵活办公空间的需求在不断增加。 - 德事商务中心(The Executive Centre)认为,尽管新冠疫情让许多人认为远程办公将成为常态,但长期远程办公让人们对创造力不足及孤独感感到担忧,新冠疫情过后的世界仍然需要实体办公室。 https://www.youtube.com/embed/oJ9NxvQTHpw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""> 香港, 2020年6月18日 -- 在家办公虽然减少通勤时间、成本及环境污染等优势,对企业和员工来说却亦有不足。在与Business Reporter联合制作的视频中,德事商务中心创始人兼首席执行官 Paul Salnikow讨论了未来工作将会是什么样子。 「作为亚洲最大的高端灵活办公空间运营商之一,我们对企业正在如何进行适应和调整有着深入洞察。」他说道: 「当我们的中心重开,成员们都期盼回来,因为大家都很怀念办公室里的社交活动。远程办公的其他不足还包括:对创造性思维的干扰,以及需要额外的后勤工作来保障业务能够照常进行。」 同时,疫情也使得公司很难准确预测未来的员工人数。「我们现在看到的是许多企业在重新评估其使用办公室的策略。」Salnikow 说道: 「当前市场前景不明,加之企业设法管理成本,导致了企业对灵活办公空间的巨大需求,对签长期租约的意愿降低。大量的资源被浪费在支付房地产租金上,而灵活办公空间恰恰是让这种情况不再发生的重要办法。」 "任何一家健康的企业都需要考虑传统办公空间与灵活办公空间的有机组合,以适应其团队及工作需要。" 德事商务中心高级发展总监Todd Liipfert 表示。"对于需要远程工作如在不同地方工作的销售团队,他们将受益于灵活且广泛的办公场所。而对于创意团队来说,办公室是激发创意的地方,他们更需要相对长期和固定的办公空间。" 未来的办公空间必须灵活且能适应多种用途,才能适应不断出现的前所未有又不可预测的挑战。总而言之,在新冠疫情结束后,专业人士将更加重视办公空间灵活性的趋势。 更多细节,请https://www.executivecentre.com/blog-article/what-is-the-future-of-work/?utm_source=Online&utm_lvl_2=businessreporter&utm_lvl_3=PR">点此或扫描二维码观看视频。 https://www.acnnewswire.com/contentimg/Low_TEC20200618.jpg" width="200" height="200" alt="QR Code" /> 编辑的说明 本新闻稿由Business Reporter (www.business-reporter.co.uk" target="_blank">www.business-reporter.co.uk)提供。 关于Business Reporter Business Reporter 与The Daily Telegraph,The Sunday Telegraph和City AM一起发行,平均每份刊物覆盖150万人。 内容亦发布在 Business Reporter 网站与Teiss网站,包括视频辩论、在线文章和数字杂志,向全球受众提供有关影响企业的新闻和分析。 Business Reporter 还举办会议、早餐会和独家峰会,通过这些活动将现代商业中一些最具影响力的决策者和创新者聚集在一起。这些针对商业领袖的独家活动让 Business Reporter 可以与读者直接接触,并有助于为其编辑项目的内容和方向提供信息。 Business Reporter 致力于联合国可持续发展目标,是《联合国可持续发展目标媒体契约》的第一个英国成员。我们开设了一个专门的网站17globalgoals.com,用于展示公司为实现这些目标所做的工作。 Business Reporter 致力于为每一位商业人士提供有意义的分析。无论您是经营一家小型企业、是本地公司负责人还是跨国公司高管, Business Reporter 都有能为您有所帮助。 www.business-reporter.co.uk" target="_blank">www.business-reporter.co.uk 德事商务中心简介 德事商务中心在1994年于香港创立,至今在14个国家的32个城市设有超过135家商务中心,成为亚洲第三大的服务式办公室集团,年度营业额超过2.75亿美元。1994年于香港创立,至今在14个国家的32个城市设有超过135家商务中心,成为亚洲第三大的服务式办公室集团,年度营业额超过2.75亿美元。 德事商务中心专为目标宏大的专业人士和业界领袖服务,他们寻找的不仅是办公空间,更是能够帮助他们成就事业的地方。中心为企业塑造推动业务成功的办公环境,全球网络横跨大中华地区、东南亚、北亚、印度、斯里兰卡、中东和澳大利亚,并锐意走得更远、发展得更快。每家德事商务中心也位置优越,现代办公设施一应俱全,尽应会员所需。德事商务中心与会员携手见证每一个里程碑和重要成就,协助有志之士迈向成功。 由私人拥有的德事商务中心总部设于香港,提供优质的私人和共享办公空间、商务行政服务和会议设施,满足各个业务所需。 如要了解详情,请浏览https://bit.ly/2N4VYp8" target="_blank">www.executivecentre.com 媒体问询,请联络: 富思博睿

Sheena Shah

电话:(852) 3166 9855

电邮:Sheena.Shah@Finsbury.com" Target=_BLANK>href="mailto:Sheena.Shah@Finsbury.com">Sheena.Shah@Finsbury.com Crystal Chow

电话:(852) 3166 9838

电邮:Crystal.Chow@Finsbury.com" Target=_BLANK>href="mailto:Crystal.Chow@Finsbury.com">Crystal.Chow@Finsbury.com



June 18, 2020 21:00 HKT/SGT

