股价拍马杀回，山东高速金融（412.HK）的第二春来了？

香港, 2020年6月18日 - (亚太商讯) - 4月份笔者曾在“创昇港股攻略”分析过山东高速金融(412.HK),当日该股票以0.44港元收盘,之后三个交易日升至0.56港元高点后回落并横盘整固。







今年的第一个季度,宏观经济受到疫情影响,交通与运输物流也处于停顿状态,令曾经冲上第一波的山东高速金融(412.HK)回到0.26港元附近徘徊。但是聪明的投资者应该留意到,山东高速金融在0.26港元的底部有着牢固的防线,同时也回到250天牛熊分界线上。现在回过头来看,山东高速金融回调时,有资金采取了趁低吸纳的策略。



这段时间港股投资者比较郁闷,部分外资的撤离使得港股大盘出现了两次暴跌,但山东高速金融的低位整固始终有资金强有力的支撑。根据笔者粗略统计,横盘期间山东高速金融每天的平均成交金额维持在2,000万港元上下,在恒生指数表现不好的情况下,这个成交量对于港股中小市值公司而言是十分活跃的。直到6月4日,山东高速金融处于近期的低位,收盘价是0.26港元。不少之前买进的朋友,开始怀疑自己、怀疑人生、怀疑笔者了……



但是!



有实力的投资者与一般散户眼光的差别,就在黑暗的时间里看出高下。从6月4日到6月17日这九个交易日,山东高速金融从0.26港元一路飙升到最高位0.53港元,这一波的升幅刚刚是一倍!9天,升了一倍!



还记得股神巴菲特曾经讲过一句金句,相信大家都肯定听过,只是能做到的人少之又少:在别人贪婪的时候恐惧,在别人恐惧的时候贪婪。



回顾一下山东高速金融的往事,国内大型基金嘉实在3月16日以约19.7亿港元或每股0.2875港元买入山东高速金融约68.5亿股或28%股权,一跃而成第二大股东。当山东高速金融的股价在0.27元横盘走的时候坚定买进的资金现在已经得到了翻倍的回报。但秉持追高杀跌逻辑的散户们如果在手中持有的股票下跌之时开始怀疑人生,或者是割肉离开,后面股价翻红也只能望洋兴叹



一直以来,山东高速金融的故事并没有完结,相反才是刚刚开始,只是正如笔者之前所说的,股价下来的那一波,刚好受到了疫情的影响,现在不就是重新起动了吗?



山东高速金融前身是中国新金融,大概三年前获得国有独资大型企业山东高速集团入股,所以说,山东高速金融就担当了母公司海外上市平台的角色,现在的业务包括证券投资、放债、融资租赁及科技金融。母公司山东高速集团本身是家综合企业,业务涵盖交通、基建、物流及金融资产,从这个布局可见,山东高速金融股价上来了,存在一定与「注资」有关的可能。



山东高速集团六大板块下面还包含了威海市商业银行、泰山财产保险、信联支付等我们耳熟能详的公司。山东高速金融作为集团在境外的投资平台,又拥有香港资本市场全牌照,母公司会给这个海外平台注入甚么样的资产值得关注。



股票投资是一门学问,不对公司进行深入研究、不去建立科学合理的交易思路,只是按照个人粗浅的判断就去投资是很难在这个各方“搏杀”的市场中虎口拔牙的。嘉实基金两个月前带着65亿港元选择了山东高速金融,后面还会继续发生什么故事呢?我们拭目以待。



作者:克洛格







