首家沪港伦三地上市的中国保险企业诞生 中国太保全球存托凭证在伦交所成功挂牌上市

香港, 2020年6月17日 - (亚太商讯) - 伦敦时间6月17日上午9时,中国太保沪伦通全球存托凭证(GDR)于伦敦证券交易所沪伦通板块正式挂牌(证券代码:CPIC)交易,发行定价为17.60美元,中国太保由此成为第一家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险企业。



中国太保的GDR发行创下沪伦通机制下多项第一:第一次使用中国会计准则的GDR,第一次采用基石投资者机制的GDR,第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR,第一次在沪伦两地之间实施「云上市」的GDR。中国太保董事长孔庆伟表示:中国太保GDR在伦敦的成功发行上市,不仅是公司本身的重大历史事件,更作为东西方资本市场「互信、互助、互通、互动」的标志性事件加载史册。中国的企业要向西方同业学习,同时繁荣稳定的中国更是值得全世界投资的地方。



中国太保成立29年来,历经分业、上市、转型等具有里程碑意义的关键变革,公司专注保险主业,依托保险全牌照优势,持续推动多业务板块均衡发展,公司价值持续增长,综合实力不断增强,打造起具有核心竞争力的保险专业经营能力,逐步成长为资本雄厚、价值创造能力强、风控水平优的大型综合保险集团。



作为最具品牌影响力的保险企业,发行GDR是中国太保服务国家对外开放大局的战略选择,是助力上海国际金融中心建设的重要举措,也是自身推动实现高质量发展的主动作为。本次GDR的成功发行,进一步增强了公司资本实力,优化了公司股权结构,提升了公司治理水平,标志着中国保险业全面走向国际资本市场,为中国和英国的资本市场双向开放立下重要里程碑。业内人士分析,中国太保A+H+G上市受益于国家的改革发展和我国金融业的对外开放,也为未来更多A股或保险上市公司通过沪伦通融入全球核心资本市场提供了有益借鉴。





