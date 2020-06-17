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来源 香港董事学会 香港董事学会调查显示上市公司董事会组成人数存大差异；性别多元亦有改善空间

香港, 2020年6月17日 - (亚太商讯) - 根据香港董事学会一项关于董事会特色的调查显示，香港主要上市公司的董事会组成人数存有很大差异，在性别多元方面也有改善空间，建议董事会及提名委员会需要密切留意。



是次调查根据香港上市公司于公众领域发放有关2018至2019财政年度的信息，数据涵盖恒生指数、恒生香港中资企业指数、恒生中国企业指数及恒生综合大型股指数之成份股。调查样本包括135家上市公司及1,529个董事席位。



调查结果指出样本上市公司的董事会人数由6至29位董事不等，平均董事人数为11.33位。据行业分析，消费品行业同时涵盖最多及最少人数组成的董事会。集团行业和物业及建筑行业中最多人数的董事会人数为20位，排行第二。平均董事人数最少为通讯行业的9位，最多为集团行业的14.8位。在1,529个董事席位中，只有180个由女性出任，占11.77%。



香港董事学会主席陶荣博士表示：「上市公司董事会的人数未有明文规定，而香港交易所要求上市公司的独立非执行董事人数需占最少三分之一。董事会的人数取决于公司的业务性质，或在某些情况下视乎其股权结构。然而董事会多元化是一个重要的考虑因素，任何类型公司的董事会都应涵盖不同的经验、技能、性别、年龄、教育程度、种族、董事会角色及其他与公司商业模式有关的重要因素，以构成良好的组合。」



根据香港董事学会行政总裁徐尉玲博士，该学会的成员当中21%为女性，对此她表示：「我们观察到女性董事加入学会以及参加本会董事培训课程的数字有上升趋势。现在，不同性别的人士都为作为董事准备就绪。涵盖性别与其他因素之多元化董事会，可以激发由不同观点出发的讨论，最终促成更好的决策。本会的杰出董事奖项目亦表扬多元化的董事会，此举始于董事会制定多元化政策，并通过实践使政策得以延续。」今年的杰出董事奖（https://www.hkiod.com/dya-current.html）接受公众提名至2020年7月31日。



调查亦显示1,529个董事席位由1,123位自然人出任，当中有114人服务不同公司的董事会，而他们平均服务4.14个董事会。



香港交易所要求上市公司在任命一名已经担任6个或以上董事职位的人士为新董事时，需解释为何相信该名人士仍能投放足够的时间于董事会。陶荣博士表示：「虽然未有对个人所服务之董事会数目的限制，但董事应注意履行其职务，包括出席董事会及委员会会议、审查文件及熟悉公司业务所需要的时间，在决定是否接受董事任命时审慎评估自己是否能够投放足够时间。另一方面，公司任命董事时亦应仔细评估候选人当时及将来的参与度。总括而言，董事会及提名委员会必须考虑董事会的组合，以及董事会成员能够投放的时间。」



董事会特色调查结果详列于报告摘要。

https://hkiod.com/document/HKIoD_Board_Characteristics_Survey_2020.pdf



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