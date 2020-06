Tuesday, 16 June 2020, 08:01 HKT/SGT Share: 中信建投看好人瑞人才 目标价45.44港元

香港, 2020年6月16日 - (亚太商讯) - 受到内地公共卫生事件的变化影响,恒指昨天借势调整逾524点。不少股份虽然录得显著下跌,但相信现价已充份反映了市场最坏的情况,投资者可趁机入市,低位押宝优质股,作中长线持有。



目前,除了生物科技及医疗医药股值得关注外,科技赋能股也是市场另一焦点。早前推介的半新股移卡(9923)昨天逆市企稳,料受惠于上市初期货源仍高度归边,下月初稳价期满后或另有一番景象。建议目前先观望。相反,昨天急跌、以科技赋能露活用工招聘服务外包的人瑞人才(6919)更值得留意。



最近,投行发表研报指人瑞人才的业务在上半年有可能受到内地疫情的影响,呈现增长放缓的情况。参考同业的猎聘(6100)于5月公布的2020年第一季度业绩,相信整个行业所受到的影响大致相近。不过,值得留意的是,灵活用工服务外包市场的基本面依然较好,同比增长保持。根据猎聘的首季业绩显示,1Q20收入约为3.43亿元(人民,下同),同比增长10.4%,非GAAP下公司权益股东应占净利润为1,220万元,去年同期为净亏损450万元,其中灵活用工领域的收益增长较强劲,可见内地HR服务外包行业的整体增长仍较好。



上周,中信建投就人瑞人才的业务表现预期发表报告,指2020年初,新冠疫情在国内爆发,人瑞人才的「线下招聘活动随之被叫停,企业复工延后、候选人到岗难度加大、部分客户付费延迟使得公司一季度业务受到一定影响。但伴随疫情逐步得到控制,公司正重回增长轨道。灵活用工作为一种弹性的用工方式,可以有效增强企业的组织弹性、降低突发事件下企业的用工成本压力,在新冠疫情后时代将更受到企业的青睐。」



潜在升幅达40% BPO业务前景佳

因应上述的宏观市场情况,中信建投下调了人瑞人才的年度盈利预测,预计公司2020、2021年收入分别同比增长25.9%、33.0%;经调整净利润分别同比增长27.5%、47.2%,对应PE分别为30、20倍。维持「买入」评级,6个月目标价45.44港元。而另一投行安信国际则给予人瑞人才12个月目标价48.5港元。根据两家投行给出的平均目标价46.9港元及公司昨天的收市价31.45港元计,溢价空间近40%。基于调整较深,相信人瑞人才昨天的股价已充份反映了近期疲弱的投资市场气氛。当中亦不排除大户进行震仓,借机逢低吸纳。



事实上,人瑞人才近期不乏利好消息。中信建投指,公司是国内最大的灵活用工公司,2019年灵活用工收入21.51亿元,对比来看,业务流程外包收入仅5,175.3万元,收入占比2.3%,但业务流程外包呈快速增长趋势,2017、2018年收入分别为167.6万元、2,296.4万元,2019年同比增长125.4%,业务流程外包服务坐席数从2019年10月底的880个上升至2019年12月底的1,727个。有见及此,公司于今年5月公布与合作团队成立两家合营公司,以把握此业务的巨大发展空间,除有望提升BPO团队专业化服务能力之余,亦可进一步加快公司的客服(电话呼叫)中心外包或业务流程外包服务的发展。



安信国际则认为呼叫中心全国从业客服超300万人,人瑞人才为该领域的灵活用工服务外包龙头,但市占率仅0.5%,未来仅该单一赛道空间可期。此外,根据公司公告和上市时的招股书,公司还计划大力发展BPO业务,以及中远期不排除通过并购切入金融及IT领域以进一步扩张业务的可能,版图空间有望持续打开。







