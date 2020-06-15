Monday, 15 June 2020, 21:00 HKT/SGT Share:

来源 VerifyMe, Inc. VerifyMe和Gohar集团的Techind建立战略合作关系，以应对印度大型新兴医药市场的产品认证和品牌保护需求 VerifyMe Technologies应对全球假药危机

紐約州羅徹斯特, 2020年6月15日 - (亚太商讯) - VerifyMe, Inc.（OTCQB代码：VRME），打假、认证、序列化、 数据采掘、跟踪与追踪、标签特征和产品包装数字化科技解决方案供应商，宣布与印度Gohar集团Techind Engineers & Consultants-Impex（“Techind”）建立战略合作关系。







Techind拥有丰富的序列化及跟踪和追踪经验，在过去数年里为医药行业十位客户安装了超过100套生产线序列化系统。



VerifyMe和Techind将协力为众多行业和Techind客户提供VeriPAS(TM)序列化及跟踪和追踪解决方案，重点关注医药行业。Techind其他项目领域包括：生物科技、加工食品、化工和三级联合包装，均提供一站式服务。Techind拥有超过35年的从业经验，市场地位稳固，声誉鹊起，深受客户信赖。



Techind首席执行官A. J. S. Gohar说：“因为我们的客户需要产品认证和品牌保护解决方案，所以我们在过去九年一直提供序列化及跟踪和追踪服务。VerifyMe的VeriPAS(TM)是我们先前方案的升级版。我们相信，现有客户完全可以与之融合，而这也是新客户需要的。我们重点关注医药、保健品和消费产品领域，因为在这些领域我们的客户和合作伙伴需要序列化及跟踪和追踪解决方案。考虑到我们在医药行业的丰富经验以及所拥有的新冠疫情检测套装序列化和认证手段，本次合作可谓特别及时。近期我们将重点关注这方面工作。我们期待为印度、南盟地区乃至全球客户提供VeriPAS(TM)。”



VerifyMe首席执行官Patrick White讲道：“据世界卫生组织讲，数以万计的人死于假药祸害。详见https://pr.report/ylAwH8q9。人们迫切希望他们所服药物和药剂都是真品。我们掌握的技术可帮助用户和品牌检验员使用智能电话进行迅捷、简便、有效的认证检测。对于Gohar集团和Techind选择我们的技术，我们深表欣慰。我们的打假技术与他们的专业技能相互融合，共同创建医药生产系统，这不仅是医药客户的福音，对那些迫切希望避免遭受假药祸害的患者来讲也是喜事一件。他们在印度、南盟地区乃至全世界取得的商业辉煌和无暇声誉为我们推广自己的序列化及跟踪和追踪解决方案VeriPAS(TM)提供了一次良机。他们拥有众多实力雄厚的客户，特别是在医药行业，对我们来讲是千载难逢的机会，例如太阳药业、西普拉、Lupin、Panacea Biotec、沃克哈德、Intas、奥贝泰克制药有限公司、赫升瑞、强生、第一三共株式会社、赛诺菲-安万特集团、葛兰素史克、诺华、默克集团、辉瑞制药和阿斯利康。另外，我们期待与Techind技术总监Adhinayak Gohar合作，创造一个更加安全的世界。”



关于Gohar集团重点客户，请登陆http://www.gohargroup.in/clients.php查看。



关于Gohar集团和Techind Engineers & Consultants-Impex

Gohar集团创立于1945年，经营多种商业活动，为诸多充满前景的行业（例如制造业、信息技术和电子通讯、医疗保健、能源/石油和天然气、银行和保险、基础设施和工程建设、教育和环保及废物回收利用）提供多种专属服务。欲了解详细信息，请登陆http://www.gohargroup.in。



Techind在德里和孟买设有办事处，从事一站式项目设计与咨询业务，为南盟（即南亚区域合作联盟，南亚地区政府间组织和地缘政治联盟）地区提供服务。南盟成员国有阿富汗、孟加拉国、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡。另外，Techind还全权代表欧洲和美国委托人向全球客户推销他们的机器、设备和专业知识。



关于VerifyMe, Inc.

VerifyMe, Inc.是一家技术解决方案公司，推销有专利、专利申请和商业秘密保护的产品，这些专利、专利申请和商业秘密可以提供标签、包装和产品认证、追踪和跟踪所需的识别码和序列化技术。VerifyMe的技术利用一系列专属安全标识对包装、标签及文件进行认证，另外还有帮助消费者和品牌检验员利用智能电话进行防伪认证的序列化与跟踪和追踪软件，即VeriPASTM。VeriPAS™ 是一套序列化软件系统，而品牌所有人可通过网络门户进入该系统，进而监督、控制和保护他们的产品。欲了解更多信息，请登陆www.verifyme.com。



有关前瞻性声明的注意事项

本新闻稿包含关于收入机会、在其他新闻报道和地区利用我方产品、持续检测结果、推销我方产品和认证设备的前瞻性声明，具有不确定性和风险。诸如“相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预计”、“试图”、“应该”、“计划”、“有可能”、“目的”、“潜在”、“很可能”、“即将”、“有望”之类的措辞及类似措辞用于确认前瞻性声明。这些前瞻性声明在很大程度上以我们对可能影响我方财务状况、经营业绩、商业策略和财务需求的未来事件和财务趋势的预期和预测为基础。造成实际结果与前瞻性声明所列结果不同的重要因素包括公司与合作伙伴协作向企业出售其技术的能力、生产困难、无法与未来合作伙伴签约和交易以及可能影响大型企业更改产品意愿、接受我方技术、我方认证效率的问题，其中包括潜在诉讼以及新冠疫情。关于我方风险因素的其他信息可见我方提交证券交易委员会的材料，其中包括截至2019年12月31日的10-K表格。我们在此所做的任何前瞻性声明仅限声明之日使用。可能造成实际结果有所不同的因素或事件可能随时出现，我们实难预料。我们没有义务因为信息更新、未来发展或其他原因更新任何前瞻性声明，除非是法律规定。



许可或其他信息联系人:

公司: VerifyMe, Inc.

電子郵件: IR@verifyme.com

網址: http://www.verifyme.com



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