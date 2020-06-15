Monday, 15 June 2020, 18:24 HKT/SGT Share: 环球股市疫后复苏 内地药企转型加速

香港, 2020年6月15日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，上周新股市场气氛踊跃，周四内地科网巨企网易（09999）正式挂牌上市，成为阿里巴巴（09988）之后第二家在港二次上市的中概股，开盘后股价一路上扬，五分钟内股价最高较认购价上涨约10%。另一只备受关注的回归中概股京东，亦于上周开启公开招股，截至孖展「截飞」，综合11间券商数据，合共累计借出748.6亿港元，超额认购逾46倍，国际配售亦有不俗表现。



经济分析人士指出，全球各地经济逐步重启，近期流入环球股市资金开始轮动，聚焦于经济封锁时期受创最严重的能源、金融、航空等周期性板块。医药板块热度持续，除传统制药及医疗设备外，创新药研发企业引发市场关注。其中翰森制药（03692）上周股价最高升至36.75港元，再创上市以来新高，截至上周五收盘，最新市值超过2,175亿港元，维持最大港股药企地位，远超两只蓝筹药企——中生制药（01177）及石药集团（01093）。



翰森制药是内地大型创新制药企业，从以首仿药为核心业务走向「首仿+创新药」双轮驱动。目前公司在中枢神经系统疾病丶抗肿瘤丶抗感染及糖尿病方面拥有广泛且领先的药物组合。年报数据显示，截至去年12月底，公司营业额86.83亿元人民币，按年升12.4%；纯利25.57亿元人民币，按年升34.3%。天风证券近日给予翰森40.79港元目标价及「买入」评级。



政策与市场红利不断 内地药企加码布局创新药



翰森制药可谓踩着行业东风一路高歌猛进。近年来，由于集采、一致性评价、辅助用药等政策影响，内地药企传统品种销售受到影响，与此同时，一系列鼓励药品创新的监管政策落地实施，创新药纳入医保目录的路径加速拓宽，各类政府资金、大量社会资本投入到医药创新领域。业内人士认为，在新药审批、临床试验、生产、上市、进入医保等生命周期全过程中，政策都在不断向创新药研发发生倾斜，当前药企创新转型趋势不可逆转已经成为共识，传统医药生存模式将向高壁垒、高收益的创新药转型，迎来黄金发展期。



行业专家表示，创新药将日渐成为行业发展的主流背景下，预计对医药行业来说将加速其洗牌进程、汰弱留强，药企势必将以本土资源、国际标准、全球市场为出发点开展高质量的创新药研发工作。亦有医药行业分析师指出，建议重点关注具有完整研发服务产业链、高临床应用价值以及由国家科技重大专项、国家重点研发计划支持的创新药品种及相关医药企业。



转型驱动行业造好 港交所再迎药企新军



翰森药业登陆港股之后，创新药企先声药业集团有限公司于6月10日向港交所递交上市申请，大摩与中金为联席保荐人。招股书显示，先声药业是一家快速转型为创新和研发驱动的制药公司，在肿瘤疾病、中枢神经系统疾病、自身免疫疾病三大专注战略性治疗领域拥有多元化且领先的创新产品组合。2017至2019年，先声一类创新药收入占公司当年总收入比例分别为21.4%、25.5%及32.9%。



公司近年来持续加大研发投入，除自主研发外，亦与国内外领先的制药公司和生物技术公司达成长期合作协议，包括BMS、Amgen等领先的跨国制药企业和Apexigen、Aeromics、Merus、JW Pharmaceutical、GI Innovation、江苏康宁杰瑞等国内外生物技术公司。截至最后实际可行日期，先声拥有近50个不同开发阶段的在研创新药产品，其中超过10个在研创新药产品处于临床阶段、已递交新药申报或者已经获批。



财务表现方面，招股文件披露，公司总收入由2017年的人民币3,867.9百万元增加至2019年的人民币5,036.7百万元，年复合增长率为14.1%。净利润由2017年的人民币350.4百万元增加至2019年的人民币1,003.6百万元，年复合增长率为69.2%。







June 15, 2020 18:24 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

