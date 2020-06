Monday, 15 June 2020, 17:02 HKT/SGT Share:

来源 汉国置业有限公司 汉国置业与跨国业界领导企业就葵涌全幢数据中心签订租约

香港, 2020年6月15日 - (亚太商讯) - 汉国置业有限公司(「汉国置业」或「集团」;股票代号:160)欣然宣布其全资子公司金誉发展有限公司与一家跨国数据中心业界领导企业签订长期租约,集团向其租出新近落成位于葵涌的数据中心之全幢面积,标志着汉国置业的卓越能力,进一步延伸其开发领域至要求高度建筑专业的特殊用途物业,且代表着集团利用其房地产开发商和建筑集团的优势,丰富其物业组合的重要进展。



汉国置业的数据中心位处葵涌,总楼面面积约228,000平方呎,新近落成,符合UTI Tier III标准。



唯一于近年在港落成具高密度电源的数据中心



此幢新近落成的数据中心共有14层楼,总楼面面积约228,000平方呎,设计针对数据中心用途需要,符合UTI Tier III标准。为满足企业对营运稳定性的要求,大楼特设由中华电力有限公司专门供电的132kV和11kV变压房,为设施提供50MVA + 26 MVA的双馈电源,是目前唯一一座于近年在香港落成具高密度电源及24 MW IT负载能力的数据中心,预计将于2021年9月前全面投入营运。



汉国置业执行董事王承伟先生表示:「数据中心市场是我们的新方向。集团从事房地产业务40余年,深谙市场趋势,明白香港5G移动网络启用后,将带动存储和处理数据的庞大需求。因此,我们自2015年就开发并投资建设此数据中心项目,并利用建联集团有限公司(「建联集团」,股份代号:0385)在地基工程,上盖建筑物及楼宇服务拥有丰富经验及专业的优势,大楼至今顺利竣工。其中,我们的姐妹公司建业建筑公司负责设计及建造此高度专业之大楼。此项目不是一般的投资,建造,设计和设施管理项目,而是定位创新性的数据中心,齐备运营商中立网络、通信和信息安全以及统一管理解决方案等特色。」



建联集团的子分司建业建筑集团于香港及澳门提供上盖建筑工程,为此数据中心大楼提供设计、项目管理、施工、机械、电气、管道基建安装服务等整体设计及建造等服务。



提供稳定的经常性收入来源



此数据中心成功租出可为汉国置业提供稳定的经常性收入,加强集团财政实力,为未来发展,及迎接市场环境多变下的挑战造好准备。



王承伟先生指出:「此数据中心竣工及成功租出开启了汉国置业项目发展中的新篇章。集团在长年开发住宅和商业大楼的基础上,现已准备就绪,进一步丰富我们的项目组合,开拓投资特色房地产领域。我们有信心,与建联集团的合作,有利集团把握数据处理和存储空间的机遇。」



有关汉国置业有限公司

汉国置业有限公司成立于1965年,并于1972年在香港联合交易所主板上市。汉国置业主要从事房地产开发及物业投资,已在香港及海外完成超过40个项目,为建业实业有限公司(股份代号:0216)之子公司。于1997年,集团成立全资附属公司汉国置业(中国)有限公司,锐意开拓内地市场。现时汉国置业(中国)的投资项目主要集中在深圳、广州、佛山、重庆等地。



新闻垂询

纵横财经公关顾问有限公司

吴慧怡 电话: (852) 2864 4831 电邮: veron.ng@sprg.com.hk

梁家仪 电话: (852) 2114 4172 电邮: phoebe.leung@sprg.com.hk







