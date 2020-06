Monday, 15 June 2020, 12:45 HKT/SGT Share: 区域经济优势带动多元化网络 渤海银行高起点稳发展

香港, 2020年6月15日 - (亚太商讯) - 据媒体报道,2003年渤海银行受国务院批准筹建,成为了同年《中国商业银行法》修订至今唯一一家全新成立的、最年轻、最有活力的全国性股份制商业银行。自2006年正式开业以来,凭借显著的后发优势,渤海银行紧抓多项国家战略实施与金融科技发展带来的时代机遇,盈利能力领先同业,并形成了以京津冀地区为核心辐射全国的多元化网络。



京津冀协同发展 充分发挥区域优势



据6月4日报道,2020年国开行将在京津冀地区发放本外币贷款5,200亿元,提供综合融资总量5,500亿元,旨在加大对京津冀协同发展金融支持,发挥开发性金融逆周期调节作用。国开行此举体现了国家对于京津冀地区协同发展的重视。雄安新区高质量发展、北京城市副中心高标准建设、张家口绿色生态发展和冬奥委会筹办、天津滨海新区高水平建设等,都展现了京津冀地区的无限发展潜力。区域协同发展带来诸多红利,如地区生态环境持续改善、交通工程高速建设、医疗水平不断提升等,亦在吸引大量优质人才和资本,反推动着区域高速发展,行成良性循环。



渤海银行总部位于京津冀地区,并且是第一家根植于天津的全国性股份制商业银行,充分把握区域性协同发展的优势,持续稳定的高速发展,建立了均衡的分支网络以服务中国其他的经济发达和具有强大的发展潜力的地区,发展至今形成了辐射全国的多元化网络。截至2019年9月30日,渤海银行在全国范围内共拥有31家一级分行(包括直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家小区小微支行,并设立了香港代表处,网点总数高达243家,具备了辐射全国的多元化网络优势。



后发优势显著 资产质量稳中向好



渤海银行作为最年轻的全国性股份制商业银行,具有显著的后发优势。渤海银行在2019年《银行家》公布的「全球银行1000强」榜单中排名第178位,较2017年的排名上升了九位,并在所有上榜中国银行中名列27。截至2019年9月30日止九个月,渤海银行的净利润同比增速达15.9%,加权平均净资产收益率达14.7%,与全部全国性股份制上市商业银行相比分别排名第一和第二。



通过15年的发展,渤海银行已经拥有了一批高价值、高黏性客户群体,并在差异化竞争和服务能力方面确立明显优势。渤海银行的公司银行客户自2015年1月1日至2019年9月30日增长达40.7%。截至2019年9月30日,渤海银行的公司贷款高达4,582亿元人民币,同比增速在12家全国性股份制商业银行之中位居第一。截至2019年9月30日,渤海银行的零售贷款总额为2,058亿元;零售贷款利息收入为88亿元,2017年和2018年的同比增速相比全部全国性股份制上市商业银行分别居于第二、第一。



渤海银行一贯坚持稳健的风险偏好、审慎的合规意识,风控成效良好,资产质量亦显著向好。截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年9月30日,我们的零售贷款不良率分别为0.37%、0.38%、0.55%,2017、2018年对比全部全国性股份制上市商业银行均处于最低。同期,该行的拨备覆盖率分别为185.89%、186.96%和203.80%,拨贷比分别为3.24%、3.44%和3.60%,均呈稳中向好趋势。其中,拨贷比优于全国性股份制上市商业银行平均水平。







June 15, 2020 12:45 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network