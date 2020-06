Friday, 12 June 2020, 16:34 HKT/SGT Share: 国美零售与PLANAR达成独家战略合作 世界顶级视听品牌登陆中国 独家引进「家用投影界劳斯莱斯」PLANAR 强化中高端品类优势

连手走进「大屏时代」



香港, 2020年6月12日 - (亚太商讯) - 国美零售 (493.HK)与世界顶级视听品牌Planar Systems Inc. (「PLANAR」) 达成独家战略合作,国美零售将成为PLANAR在中国的独家合作伙伴。



国美零售与PLANAR达成独家战略合作



2020年6月11日,「国美零售 & PLANAR战略合作新闻发布会暨美国顶级品牌PLANAR全面进驻国美签约仪式」举行,PLANAR全球消费者业务总裁金永男、PLANAR中国消费者业务销售总经理宋海成、国美零售副总裁王波、国美零售彩电总经理张涛、视像协会执行秘书长彭剑锋、北京奥维云网大数据科技股份有限公司 (「奥维云网」) 总裁郭梅德、中怡康时代市场研究有限公司大家电事业群总经理彭显东等出席签约仪式。



PLANAR是全球工业应用领域平板显示器的领导者,也是全球最大的专业显示器供货商之一,其LED显示产品销量连续3年全球第一,是世界公认的高端视频厂商。2007年,PLANAR收购国际顶级家庭投影品牌RUNCO,正式进军民用市场。PLANAR首次进军中国选择与国美零售签订独家战略合作协议,并制定了1个亿 (人民币,下同) 的销售目标。



国美零售副总裁王波表示:「作为全球顶级视听品牌,PLANAR旗下高端大屏产品将进一步丰富国美零售的影音产品线,为消费者带来更丰富的客厅观影体验。同时,我们强大的供应链能力、高效便捷的物流服务能力、全渠道在线线下融合能力将助力PLANAR快速打开国内市场,双方将通过深度合作,共同满足中国家庭消费升级和对美好生活的需求,实现双赢。」



PLANAR入驻国美,共赴「大屏时代」

随着中国家庭消费水平的不断提升,客厅电视的尺寸也越来越大。根据奥维云网数据显示,2020年第一季度,61至70英寸电视上新46款产品,占新品总数24.6%,对比同期上涨8.1%;71英寸以上产品占比约为16.1%,且呈不断上涨之势。而PLANAR正是美国LED和商用显示领域的优秀企业,在LED显示领域名列前茅,从去年至今发布了多款大屏产品。2020年,PLANAR将继续在「大屏」电视方面发力,发布多款55-100英寸LED大型电视产品,并能够根据用户需求定制135英寸甚至更大尺寸的Micro LED电视视听设计,同时提供电视墙安装,满足消费者不断提升的个性化需求。



中高端品类一直是国美零售核心优势之一,在「家.生活」战略下,国美零售在中高端家电和整体解决方案等方面积累了强大的供应链优势。目前,国美零售的电视供应链矩阵包括了海信、TCL、创维、索尼、三星、夏普、三洋、海尔等国内外头部品牌,PLANAR数个「全球第一」的高端质量属性将为国美零售中高端供应链再添新翼。随着数字化技术的应用,国美零售从研发、生产、销售等环节和供货商的合作也更加深入。相信通过本次国美零售与PLANAR合作,能够让更多中国家庭感受到「大屏时代」的魅力。



服务方面,国美零售更能将「大屏」优势发挥到极致。虽然大屏电视实现了在观看体验和视觉效果上的全面升级,但是在配送和安装的末端也带来了新的挑战,而国美零售旗下安迅物流的「送装同步」服务能够在物流配送到位后,马上为用户完成安装,解决后顾之忧;可完美解决配送和安装的这一问题,安迅物流的物流服务体系也能够保证物流响应的及时到位。



全场景全渠道 打开中国市场

随着以社群营销和直播带货为主的新型消费兴起,国美零售结合超17万个社群及覆盖全国超6,000万用户,让众多品牌供货商们看到了「社群 + 直播」营销模式的巨大潜力。从年初至今,国美零售发动全体员工在全国进行直播带货上千场,尤其是从5月开始,国美零售分别与央视新闻、格力、央视网连手打造了3场「超级直播」,创造了5.286亿、5.6亿、7.228亿的销售成绩,国美零售「知识型分享 + 场景化展示」的内容直播形式,不但让行业看到了国美零售在新型消费领域的潜力,更加速了国美零售在线线下融合的步伐。



对于PLANAR而言,无论是国美零售在场景上的优势还是在内容直播的发展,都是其迅速打开中国市场的关键。国美零售遍布全国的2,600多家门店能够为大屏电视提供丰富的体验场景,相比纯电商平台,通过在国美门店的体验,用户可以现场感受大屏电视带来的冲击力,也能够对电视的尺寸和性能作更全面的了解,而直播的形式则可以让PLANAR与更多的中国用户见面。



同时,在与拼多多、京东达成深度战略合作后,国美零售更强化了其全渠道的营销能力,PLANAR的商品将在拼多多、京东平台同步上架,实现商品在多个平台、在线线下全渠道的推广。



国美零售以门店为依托,连结超过17万个社群,覆盖全国2,600多家门店周边3-5公里用户。通过对在线线下融合的深入探索,国美零售在社群运营、内容直播、供应链以及场景端的优势,将进一步带动家电产业提质升级,新型消费转化为制造业的新动能。不断吸收、融合,最终强化自身能力,是零售行业发展的必经之路。国美零售选择与顶级视听品牌PLANAR的合作,不仅提升了中国家庭的视听体验,更重要的是抓住了消费升级的趋势,通过国美零售强大的供应链能力、物流服务能力为更多中国消费者带去更加美好的生活体验。







