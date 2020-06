Friday, 12 June 2020, 12:55 HKT/SGT Share: 渤海银行:疫情当下把握机遇

香港, 2020年6月12日 - (亚太商讯) - 据经济日报报道,在中国宏观经济稳定增长的带动下,中国银行业在过去十年亦保持稳定增长。鉴于近年复杂的国际贸易形势及近期新冠肺炎疫情的爆发,中国实体经济面临巨大冲击。为了加快经济复苏,中国人民银行采取更为宽松的货币政策扶持实体经济,这给银行业的发展带来了新的机遇。全国性股份制商业银行由于具有网点多、资本实力强以及产品组合灵活等诸多优势,从而获得更多发展良机。



全国性股份制商业银行竞争优势明显



中国的银行业金融机构包括大型商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构及其他银行业金融机构。在过去十年中,全国性股份制商业银行在银行业发挥着越来越重要的作用。中国目前仅有12家全国性股份制商业银行,其中渤海银行是《中国商业银行法》2003年修订以来,唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行,是最年轻也最具有活力的全国性股份制商业银行。



全国性股份制商业银行通常集中于较为发达的区域,同时拥有影响力遍布全国的分支机构网络。截至2019年9月30日,渤海银行共拥有31家一级分行(包括直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家小区小微支行,并设立了香港代表处,网点总数高达243家,具备了辐射全国的网络优势。



此外,与城市商业银行或其他地区性金融机构相比,全国性股份制商业银行还拥有诸多竞争优势,诸如更大的资本基础、更多样化的产品和服务以及先进的技术基础设施等。渤海银行拥有着优质多元的股东,是中国唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行。截至2019年9月30日,外资股东持股比例为19.99%,央企股东总持股比例高达37.01%,地方国企股东持股比例高达25.00%,民营企业总持股比例则为18.00%。正是优质多元的股东为渤海银行提供了强力的资本支持。



诸多光环加身下,全国性股份制商业银行得以不断提高自身抗风险能力,从而在当前特殊环境下继续保证自身的稳定发展。



小微企业贷款业务需求与日俱增



近年来,中国的小微企业在经济增长中发挥着越来越重要的作用,其对资金的需求也是与日俱增。根据中国银保监会的数据,截至2019年9月30日,向小微企业发放的贷款余额为人民币36.4万亿元,其中向人民币10百万元或以下的单一借款人发放的普惠型小微企业贷款为人民币11.3万亿元,较2019年初增长20.8%。在现时疫情当下,金融机构对小微企业的资金支持更是雪中送炭。



为更好地服务小微企业,渤海银行已指定16家支行优先服务小微企业,并提供多种根据小微企业的融资需求定制的贷款产品如「小额快捷通」等。截至2019年9月30日,小额快捷通的余额为人民币11.44亿元。截至2019年9月30日,渤海银行的小微企业贷款达人民币1,217.65亿元,占公司贷款总额的26.6%。



2017年,渤海银行在《时代周报》「互联网时代金融金桔奖」中荣获「最佳普惠金融服务奖」。2018年,渤海银行在金融界网站举办的领航中国年度论坛上获授予「杰出小微企业金融服务奖」。连年获奖是行业对渤海银行的充分肯定,渤海银行亦主动扛起金融企业应有的责任与担当,努力成为一家「有温度」的敏捷银行。



全国性股份制商业银行大力发展向小微企业发放贷款业务,支持实体经济的发展,也符合目前「放水养鱼」的政策。疫情下中国实体经济急需复苏,银行业因此迎来新的发展机遇。渤海银行等全国性股份制商业银行经过多年的发展,已经具备较强的抗风险能力,其有望结合自身优势迅速发展。







