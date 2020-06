Thursday, 11 June 2020, 11:30 HKT/SGT Share: 获小米认购 全球移动流量平台优克联登陆美股

香港, 2020年6月11日 - (亚太商讯) - 北京时间2020年6月10日晚,全球首个移动数据流量交易平台优克联uCloudlink(以下简称“优克联”)成功登陆美国纳斯达克上市。



优克联公开发行价格定为18美元,市值为5.17亿美元。华盛证券担任其此次IPO的联席账簿管理人,担任香港地区独家承销商。



一、营收增长强劲,小米已参与IPO认购



据业内人士透露,小米已参与优克联IPO认购,具体认购规模未透露。



优克联成立于2014年,基于自主研发的Cloud SIM解决方案,创建了全球首个移动数据流量交易平台,为亿万用户提供本地以及全球移动数据连接服务。



公司旗下两大品牌为“GlocalMe”和“漫游超人(Roamingman)”,支持手机流量、Wi-Fi设备和流量一体化销售和Wi-Fi设备租赁、物联网流量等多种不同的商业模式。



优克联与第三方手机厂家共同研发了GlocalMe inside模式,无需对手机硬件进行改动,仅通过升级软件,将优克联的Cloud SIM技术及GlocalMe移动数据服务植入到手机中,使得手机具备自带流量的特征。



这一专利技术得到了全球多家手机巨头的追捧。包括小米,印尼的Advan、菲律宾的Cherry Mobile等手机厂商,都是优克联的合作伙伴。另据招股书介绍,优克联国内合作的手机厂商包括TCL在内总计4家。



随着全球化布局展开,海外市场日益成为优克联的主要收入来源。



目前,在优克联的Cloud SIM架构中,已汇集来自144个国家和地区的230家移动网络运营商(MNO)的移动数据流量份额。



2017-2019年,其来自海外客户及港澳台的收入,在总收入中的占比分别为37.9%,50.9%和67.9%。



投资人对公司业务收入多元化持认可态度。由于疫情原因,线上办公需求大增,优克联利用已建成的庞大SIM卡池的优势,积极推动本地流量业务。很多国内外公司选择使用优克联的产品部署无线网络,节约了相当一部分运营成本。



受益于全球化业务布局,优克联的营收增长势头强劲。2017至2019年,公司收入分别为0.85亿、1.264亿和1.584亿美元,毛利率分别为34.4%、36.5%和41.0%。2019年,公司净利润由负转正,实现净利润524万美元。



近日披露的补充版招股说明书显示,2020年Q1,优克联营收同比上升35.63%至3352.1万美元,营收增幅和营收额均高于公司预期。



二、多家新经济公司已完成美股上市



优克联此次上市选择华盛证券作为重要承销商,背后有着深层次原因。



美股上市对承销商的资质、运作能力有较高要求。



美股上市流程比港股复杂,纳斯达克全球市场标准细分比港交所更多。而且,在美股上市比在港股上市要多跨越一道门槛——美股市场所有注册登记发行股票的企业,都需要通过美国金融监管局(FINRA)的复核才能正式上市。



华盛证券具备承销港美股的优质资质与丰富经验。



华盛证券是香港证监会持牌法团,于2010年成为香港证监会许可的持牌券商(中央编号 : AUL711),持有香港证监会授予的1、2、4、9号牌照。其核心团队拥有十年香港券商运营管理经验,以及丰富的全球金融市场投资经验。



此外,华盛证券专注于服务市值30亿-100亿港币的中型企业,精准服务TMT(电信、媒体、科技)、清洁能源、金融科技、医疗健康及消费品等领域的新经济企业。



自2019年9月,华盛成立投行与资本市场部,已参与承销并完成多家新经济企业在美国资本市场的上市项目。其中包括医美国际、荔枝FM、优克联、趣活、普益财富、慧择保险、微美全息等。



布局全球化业务的公司,在纳斯达克等美股上市是合理的选择。业内人士认为,美股审计更严格,可以鞭策公司严格规范管理,帮助其提高国际知名度,提升在新的国家和地区拓展业务的议价能力。



Media contact

Heidi He

meiyu.he@hstong.com









June 11, 2020 11:30 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, Enterprise IT, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network