首家A+H+G保险公司蓄势待发：中国太保于伦敦证券交易所披露上市意向函

香港, 2020年6月10日 - (亚太商讯) - 继先后获得中国银保监会及中国证监会批准后,中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国太保”,股份代码:‎SH601601;HK02601)日前发布公告称,中国太保已于伦敦时间2020年6月10日于伦敦证券交易所正式刊发发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,GDR)的上市意向函。本次上市意向函的刊发意味着中国太保此次GDR发行已实质性获得境内外监管部门的认可,向前迈出坚实的一步。如此次GDR成功发行上市,中国太保将成为首家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险公司。同时,中国太保GDR将成为沪伦通下第二单西向发行,标志着中英资本市场双向开放再下一城,成为中国资本市场全球化进程中的又一里程碑事件。



根据上市意向函,中国太保意向发行不超过113,160,600份的GDR,其中每份GDR代表5股公司A股股票。此次发行的GDR预计将在英国上市,并于伦敦证券交易所主板市场的沪伦通板块交易。鉴于此次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者,上市意向函并非针对境内投资者刊发。UBS AG London Branch及华泰金融控股(香港)有限公司担任此次发行联席全球协调人及联席账簿管理人。



此次在伦敦证券交易所发行GDR的决策标志着中国太保推动转型2.0战略的重要一步,有助于进一步优化公司股权架构和治理机制,提升稳健经营能力和风险管理水平,以及稳步拓展国际化业务布局。此次GDR发行不仅将是中国太保29年来发展历程中的又一个里程碑,也将有力地促进中英两国经贸往来的进一步深化,充分地向世界展现中国资本市场开放的新格局。





