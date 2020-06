Wednesday, 10 June 2020, 08:55 HKT/SGT Share:

来源 黑桃资本有限公司 何猷龙家族办公室黑桃资本首次进军医疗科技企业医脉平台 – My Platform

香港, 2020年6月10日 - (亚太商讯) - 新濠国际主席兼行政总裁何猷龙先生旗下的私人家族办公室 – 黑桃资本有限公司(「黑桃资本」) 宣布已投资医疗科技企业医脉平台 – My Platform,并持有其股份。



My Platform行政总裁何胜权先生



扎根于香港的初创企业My Platform善于将资讯科技融会于智慧医疗概念,并成功推出崭新的医疗管理系统,把传统架构中涉及的众多持份者连接起来,建立一站式资源共享平台,实践实时存取工作。My Platform发展潜力巨大,吸引一众投资者的注目,更获黑桃资本注资入股,肯定了My Platform在市场上的投资价值。



My Platform在2016年成立,本着以用户为本的设计理念开发出简单易用的操作界面,协助使用者在短时间内掌握操作方法,包括医生、医疗集团、保险公司、病人或企业中的人力资源部门,均可利用My Platform一站式管理数据,从门诊至保险理赔,在不同角度进行分析。My Platform不断增加和调整平台的功能,提升用户的安全性和营运效益,让医生及医护人员节省行政时间及专注于诊症中。而因应疫情对市民生活带来的不便和影响,My Platform亦积极强化现有平台,开发遥距诊症服务。



My Platform是香港特区政府遥距营商计划名册内的供应商,致力推动无纸化的医疗工作环境,把病历和保险资料转移至云端平台上,让诊所共享资源。 My Platform注重数据安全性,用户无需担心因电脑操作失误而引致损失。针对冗长的医保理赔过程,My Platform使医生可直接和保险公司联系,双方可以自由选择合作对象,也可随时查阅和跟进实时的理赔动态,令整个流程更为透明化,大大缩减由申请至获得赔偿的时间。



My Platform的运作系统成熟,获得许多医生垂青,2018年,著名医疗集团Virtus Medical (尚至医疗,为以故全国政协副主席霍英东先生之子霍文逊医生主力打理的医疗集团) 率先采用My Platform提供的平台。现时,My Platform所研发的系统已覆盖全港数以百计的普通科诊所、专科诊所、放射及影像诊断中心等,也成功进驻名医聚集的中建大厦、兴玮大厦、娱乐行及位于中环区楼高15 层的尚至医疗大楼(全栋采用My Platform平台),而尖沙咀区则包括去年刚落成的H Zentre 以及亚太中心等。除此之外,My Platform的系统更被香港大型放射及影像诊断集团iRAD所采用,令My Platform的品牌在业界更具认受性。



现时,My Platform的业务已成功扩展至北京、深圳等中国内地一线城市,更于广州成立业务开发中心,贴身追踪内地城市的业务发展,为当地高端诊所提供优质管理系统。未来,My Platform将致力把服务范围扩大至全国各个城市,令服务更普及化,并抓紧市场机遇,为公司创造更佳回报。



有关黑桃资本

黑桃资本有限公司乃何猷龙先生的家族办公室,负责管理何先生的私人资产发及财富项目。总部设于香港,公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目,而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业,同时保持多元化资产类别,投资组合包括股票、债券、房地产、医疗科技、文化产业、绿色能源和上市前投资的项目。







