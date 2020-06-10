My Platform在2016年成立，本着以用户为本的设计理念开发出简单易用的操作界面，协助使用者在短时间内掌握操作方法，包括医生、医疗集团、保险公司、病人或企业中的人力资源部门，均可利用My Platform一站式管理数据，从门诊至保险理赔，在不同角度进行分析。My Platform不断增加和调整平台的功能，提升用户的安全性和营运效益，让医生及医护人员节省行政时间及专注于诊症中。而因应疫情对市民生活带来的不便和影响，My Platform亦积极强化现有平台，开发遥距诊症服务。
My Platform是香港特区政府遥距营商计划名册内的供应商，致力推动无纸化的医疗工作环境，把病历和保险资料转移至云端平台上，让诊所共享资源。 My Platform注重数据安全性，用户无需担心因电脑操作失误而引致损失。针对冗长的医保理赔过程，My Platform使医生可直接和保险公司联系，双方可以自由选择合作对象，也可随时查阅和跟进实时的理赔动态，令整个流程更为透明化，大大缩减由申请至获得赔偿的时间。
My Platform的运作系统成熟，获得许多医生垂青，2018年，著名医疗集团Virtus Medical (尚至医疗，为以故全国政协副主席霍英东先生之子霍文逊医生主力打理的医疗集团) 率先采用My Platform提供的平台。现时，My Platform所研发的系统已覆盖全港数以百计的普通科诊所、专科诊所、放射及影像诊断中心等，也成功进驻名医聚集的中建大厦、兴玮大厦、娱乐行及位于中环区楼高15 层的尚至医疗大楼(全栋采用My Platform平台)，而尖沙咀区则包括去年刚落成的H Zentre 以及亚太中心等。除此之外，My Platform的系统更被香港大型放射及影像诊断集团iRAD所采用，令My Platform的品牌在业界更具认受性。