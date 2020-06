Tuesday, 9 June 2020, 14:46 HKT/SGT Share:

来源 网龙网络控股有限公司 网龙子公司JumpStart推出全新尼奥宠物移动版本 吸引全球多个年龄层玩家

香港, 2020年6月9日 - (亚太商讯) - 网龙网络控股有限公司──全球领先的互联网社区创建者(“网龙”或“本公司”,香港交易所股票代码:777)欣然宣布其子公司JumpStart──丰富儿童游戏及体验的领导者,推出Neopets(尼奥宠物)的移动版本,让玩家随时随地可以和自己喜爱的虚拟宠物以及朋友一起寓教于乐。







全新的移动版本不但保留原作版本内备受玩家喜爱的风格和游戏玩法,还搭载全新的使用界面,让玩家更加灵活地玩游戏及照顾宠物,同时实现于社区内的共享和交互,更可以轻松地在手机或平板的网页浏览器完成这些操作。尼奥宠物将会在未来几个月中陆续推出更多新游戏及功能,让玩家发挥创意来设计上千种自己独有的物品,和心爱的宠物一起参与每日任务,另外还可以进行小游戏以及与朋友分享及交易物品。



尼奥宠物创立于1997年,是一个备受喜爱并拥有超过1.5亿用户的品牌。时至今日,尼奥宠物的游戏仍是全球千禧世代的最爱,拥有超过150万活跃用户,每个用户每月平均花费数十小时于网站上,每月共有超过4亿浏览量。尼奥宠物提供多种语言版本,尽管已累积过百款包括年度赛事、锦标赛及多种故事情景在内的各种游戏和谜题,但仍持续不断增添各种新奇刺激的活动。在这个充满乐趣的游戏中,玩家尤其是儿童可以在愉快和令人鼓舞的氛围中建立和丰富他们的词汇库,同时发挥他们无限想象力和创作的小宇宙。



“我们留意到部分活跃玩家曾在多年前玩过尼奥宠物,并在成年后重新回归。尼奥宠物见证了玩家们成长、结婚、生子等多个人生阶段,成功跨过年龄代沟,成为一款受全球多个年龄层喜爱的游戏。”JumpStart的CEO Jim Czulewicz表示:“我们坚信团队已经捕捉到了怀旧和那些使游戏变得更加完美的元素,有了这些功能更新,使尼奥宠物游戏让每个玩家在怀旧的同时感到惊喜。尼奥宠物作为一直大热的游戏,它也启发了孩子们学习编程的兴趣,同时开启了他们从事STEM(科学、技术、工程及数学)的职业生涯。此外,JumpStart一直以来作为促进互动学习的领导者,专为K-12儿童提供具创意的教育游戏,凭借在教育游戏领域中丰富的专业知识,旨在继续为儿童和大人们提供引人入胜且永不过时的游戏。”



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司(香港交易所股份代号:0777)是全球领先的互联网社区创建者,在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有优良往绩,覆盖用户数以亿计,包括建立中国首个网络游戏门户 ──17173.com及打造中国最具影响力的智能手机服务平台──91无线,91无线于2013年以19亿美元出售给百度,此项重大交易是当时中国最大的互联网收购合并项目。



网龙成立于1999年,成功自主研发多个著名的旗舰游戏,包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》,是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外,网龙近年积极扩展在线教育业务,管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景,旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 www.nd.com.cn。



关于JumpStart

JumpStart是通过寓教于乐的方式创建交互式家庭体验之领导者,JumpStart以其自家旗舰品牌JumpStart®,Jumpstart Academy®,Neopets®,School of Dragons® 以及 Math Blaster®推出移动端、多人在线游戏及体验。过去20多年来,JumpStart致力制作优质的教育类产品,赢得了数以百万计的儿童、教师、家长以及多家负有盛名的机构,如Common Sense Media(常识媒体)和National Parenting Center等的信赖。JumpStart此前由Knowledge Holding, Inc. 拥有,现为全球领先互联网社区创建者──网龙的子公司。JumpStart总部设于美国洛杉矶。



如有投资者垂询,敬请联络:

网龙网络控股有限公司

周鹰女士

投资者关系高级总监

电话:+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

电邮:maggie@nd.com.cn

网站:www.nd.com.cn/ir







