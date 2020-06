Monday, 8 June 2020, 18:43 HKT/SGT Share: 发展提速放眼全球 京东赴港上市现正招股

香港, 2020年6月8日 - (亚太商讯) - 据头条日报报导,进入6月,疫情对于人们生活的影响逐渐减缓,中国经济复苏,香港资本市场陆续迎来来港上市的内地企业。本月来港上市的企业中最耀眼的企业非「京东」莫属,今天踏入招股第一天。美银、瑞银及中国中信证券担任联席保荐人。







成立于2004年的京东已成为一家领先的技术驱动的电商公司,根据《财富》按收入统计的全球500强排行榜,京东是中国最大的零售集团。经过多年的经营沉淀,京东厚积薄发,2017年到2018年,京东收入和经营净利润实现蜕变,在资本市场呈现亮眼表现。据公司招股书显示,2017年、2018年及2019年京东净收入分别达人民币3,623亿元、人民币4,620亿元和人民币5,769亿元,2019年持续业务的经营净利润亦达人民币118.9亿元。



京东能够发展成为中国最大的零售集团,依靠手上「三张王牌」,客户称心的体验、高效运营效率以及长期投资供应链、物流、技术等基础设施的战略。打造极致客户体验是京东的终极目标,后两张王牌为此目标不断添砖加瓦。在2017年、2018年和2019年,京东的活跃用户数达到了2.925亿、3.053亿和3.620亿。



京东在中国消费者当中良好的口碑,也为其在资本市场带来实质回报。受疫情影响,今年的美股可谓触目惊心,四次熔断还历历在目。尽管在如此恶劣的资本市场环境下,京东却以年初至今超过60%的涨幅,成为了美股市场表现最好的企业之一,更加凸显了京东的价值。



凭借其在零售行业的领先地位以及强大的物流基础设施和技术平台,京东正在逐渐转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业,放眼涵盖上游制造、采购、物流、分销及对最终用户的零售的整个供应链。如今,京东的眼光不再局限于中国内地,今年5月京东集团成立欧美业务部,以技术为本,打造全球数字化供应链生态,致力于为包括港澳台的海内外消费者和商家提供优质服务。



在自身业务不断扩张且发展前景明朗之际,京东现赴港上市,投资者可密切关注。







