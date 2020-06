Monday, 8 June 2020, 18:34 HKT/SGT Share: 京东进入招股首日 用户质高发展潜力突出

香港, 2020年6月8日 - (亚太商讯) - 据经济日报报导,沉寂许久的IPO市场,最近被一股中概股回归的暖流重新加热。当中国内地的零售巨头京东的上市,更是掀起了香港投资者的瞩目关注。美银、瑞银及中信证券担任联席保荐人。







持续提升用户体验 用户数获强劲增长



从2019年开始,京东的用户数量开始大幅增长。回顾其2019的业绩,京东的年度活跃购买用户数增长至3.62亿,环比大幅增加2760万,单季新增用户数创下过去12个季度以来的新高。值得一提的是,当中第四季度的新增用户中超过七成来自三至六线城市,其主要原因是京东对低线市场进行全面拓展。



据了解,京东集团以供应链为核心,打造全渠道能力在在线依托京东主站和京喜业务双轮驱动,在线下则通过京东计算机数码专卖店、京东家电专卖店、京东掌柜宝合作门店不断拓展,同时投资国美零售、五星电器、迪信通、联想来酷等一批线下连锁零售渠道,并结合京东物流的「千县万镇24小时达」计划,成功使业务深度下沉全国不同城市。据今年首季财报,2020年3月京东移动端日均活跃用户数较去年同期增长46%,优质的购物体验和稳定可靠的供应能力为京东赢得了更多的用户信赖。京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东亦曾表示,京东透过新颖的营销方式推动了用户数的强劲增长,特别是低线城市的用户增长。



2020首季延续增长势头 未来发展潜力突显



2020年第一季度,新冠疫情爆发,但京东凭借着供应链和物流优势,仍然保持不简断营运,此外京东旗下合资公司达达集团持续扩大服务供给和提升运营效率。截至2020年3月31日,达达快送的配送网络覆盖全国2,400多个市区县,成功实现有效的营销推广。与此同时,京东在物流基础设施布局上的优势进一步显现。于疫情期间,刚需消费从线下向在线转移,京东物流相应地迅速推出一系列服务产品,并扩大配送服务范畴。而从结果来看,京东不仅保住营运数据,更实现用户数的大幅增长。



截至2020年3月31日,京东过去12个月的活跃购买用户数为3.874亿,同比增长24.8%,比上一季同比增长数据的18.6%再次上升6.2个百分点。更值一提的是,在一季度相对淡静的环境下仍新增超过2,500万活跃购买用户,创下了公司在淡季用户增长的新高。2020年3月,京东移动端日均活跃用户数较去年同期增长46%。从这几点来看,京东基于持续多年的技术投入与能力沉淀,使其业务结构稳健突出,加上现时业务已下沉全国,这种种优势对未来发展均大有裨益。





