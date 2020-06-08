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来源 天韵国际控股有限公司 天韵国际公布2019年度环境、社会及管治报告: 可持续发展表现备受肯定

香港, 2020年6月8日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司（「天韵国际」及其附属公司统称「集团」，股份代号 : 6836.HK）公布2019年度的环境、社会及管治报告，阐释集团过去一年在环境、社会及管治方面推行的一系列提高能源效益和提升企业可持续发展水平的策略、工作、成效及未来的计划。报告涵盖的期间由 2019年1月1日至2019年12月31日。



集团作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，致力向广大消费者提供天然、健康、安全、美味及便捷的产品，让消费者能够享用有益的水果食品，并向大众推广健康的饮食文化，加深他们对健康饮食的认识，一尽企业社会责任。



报告重点如下﹕

- 节能减排方面，由于集团继续遵从审慎使用资源的原则及在直接能源的使用方面有明显的降幅，回顾年内的温室气体排放继续呈现下降趋势，其温室气体排放总量较去年下降了3.2%至11,138.8吨二氧化碳当量。

- 集团以节省用水、循环再用及排放前净化水源为基本原则，本年度的耗水量较去年同比下降14.6%。

- 集团为每个生产车间安装独立的智能电表，确保所有车间的用电量均为单独核算，提升数据统计的准确度，从而可更确切了解实际的用电情况，制定更切实可行的节能措施。

- 由于集团生产的产品均为无防腐剂的绿色健康水果产品，惟有使用优质的原材料，才可以确保产品质量维持优质水平。集团推行「6H管控系统」，确保原材料采摘到封存被严格控制在6小时之内，减少物流运输时间，确保材料新鲜度。

- 集团致力研究使用更环保方便及适合中国市场的一种利乐佳类型包装，此包装既轻便又可节省存放空间，并能有效降低运输成本及碳排放量。

- 配合生产技术的提升，新产品「水果冰淇淋」的加工、运输及销售均可在常温下进行，减低产品对冷冻运输及冷冻设备的需要，从而减低因为使用制冷剂而造成的碳排放，以至降低对臭氧层的潜在破坏。

- 集团继续双线发展策略，在发展自家品牌业务的同时，继续拓展原厂委托代工（OEM）业务，有效分散客户过于集中的风险，并在其他市场发掘更多优质的新客户以推动业务的持续发展。

- 集团的人才保留政策行之有效，员工流失率较去年轻微回落。回顾年内，集团向员工提供了涵盖生产工艺、器械操作、原材料质量、企业管治原则及行业发展等题目的培训，员工受训占比达100%。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「2019年是充满挑战的一年，集团一如既往优化业务营运，亦一直致力提升可持续发展效益，尽力降低对环境的影响的同时，以为广大顾客提供健康、好吃的水果产品为己任。我们希望能够在提供优质水果加工食品的同时，可以避免对大自然造成影响，以减低由环境变化带来的营运风险。报告中的环境数据充分反映了集团在回顾年内采取的相关措施行之有效。集团将尽力肩负应当的企业社会责任，继续践行公益慈善，关顾小区孤困老幼之余，积极响应国家精准扶贫的战略，为打赢疫情防控阻击战继续努力，为集团各持份者带来可持续的价值。」



如欲参阅天韵国际「环境、社会及管治报告2019」，请浏览http://www.tianyuninternational.com/hk/。



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)



天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事 (i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯，玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品及 (ii) 新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「果小懒」和「天同时代」及原厂委托制造代工方式出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA（FSMA）、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 等认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，集团作为中国「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水平。自2016 年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可， 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017 年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及成为山东省临沂市荣获「2017 年度临沂市市长质量奖」荣誉的综合食品生产销售企业。集团全新自有研发及生产的纯水果休闲食品在2018 年也荣获中国国家知识产权局颁发「发明专利证书」。 集团及其「缤果时代」自家品牌于2019年分别被国家机构评为中国罐藏食品领先企业及领先品牌。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com 或https://v.douyin.com/v2de9w/





June 8, 2020 18:25 HKT/SGT

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