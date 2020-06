Monday, 8 June 2020, 12:30 HKT/SGT Share: 总理点赞“地摊经济” 天能动力再迎重大利好(0819.HK)

香港, 2020年6月8日 - (亚太商讯) - 6月1日上午,李克强总理在考察山东烟台一处老旧小区时说道:“地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源,是人间的烟火,和”高大上“一样,是中国的生机。” 值得一提的是,这已是近期内总理第二次点赞地摊经济。不久前,十三届全国人大三次会议闭幕后,国务院总理李克强出席记者会在回答中外记者提问时,就曾肯定“地摊经济”。











以当下而论,疫情对全球经济的冲击前所未有,中国也无法独善其身。在外部环境急剧恶化的大背景下,如何激发本国内部经济的活力、搞好就业、鼓励消费成为政府工作的重中之重。著名经济学家马光远近日发文道,他对一个国家政策“好不好”判断的唯一标准,就是面对危机,政策本身是否关注弱势群体,关注困难群众,关注中小企业。此次“地摊经济”以总理背书的方式重回大众视野,也无疑是疫情危机中政策回归人性和民生的一个重要的案例。



不仅仅是山东,类似的“地摊经济”、“马路经济”在全国范围内都具有很强的生命力。成都允许临时占道经营,解决就业又见城市烟火气,一夜之间解决了10万人的就业。更体现政府治理水平的是,在今年全国文明城市测评指标中,已明确要求不将占道经营、马路市场、流动商贩列为考核内容。灵活的政策调整,让解决实际问题的焦点回到问题本身,避免了一刀切,真正实现了惠民生、促活力。



2020年,是全面建成小康社会的决胜之年,是打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的历史交汇期。我国目前正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展阶段,中等收入群体扩大孕育着大量消费升级需求,城乡区域发展不平衡蕴藏着可观的发展想象空间。



当前,随着中国基础建设的发展,很多偏远农村、乡镇的道路等基础设施有了明显的改善,根据数据统计,截止2018年末,城镇居民家庭平均每百户电动自行车拥有量为57.5辆,较2013年增长18.5辆;农村居民家庭平均每百户电动自行车拥有量为74.8辆,较2013年增长34.5辆。庞大的人口基数及持续提升纵深的基建网络将持续为电动自行车、电动车电池行业带来良好的发展机遇。



回到“地摊经济”的话题,地摊经济衍生出地摊租赁权、商用餐饮制冷设备、自助餐设备、低端消费品如啤酒、调味品等一系列隐性需求,而电动二、三轮车是这类隐性需求里最容易被忽视的。一辆电动自行车均价在2,000元左右,其成本主要构成来自电池和电机。通过爱玛科技的招股书我们可以直观看到,电池成本约450元,电机成本约200元。其中,天能电池在其近三年的供应商中稳居第一名,占比约22%。



根据天能动力(0819.hk)2019年报数据,2019年天能动力电动自行车(三轮车)电池、微型电动车及锂电池产品占年营收406亿元中的约70%,约合284亿元。是国内电动车动力电池当之无愧的龙头企业。



6月1日,天能动力发布盈利预喜公告。根据公告内容,公司预期,截至二零二零年六月三十日止六个月,本公司未经审核的股东应占溢利将较二零一九年同期增长不少于30%(截至二零一九年六月三十日止六个月,公司的股东应占溢利约为人民币5.64亿元)。在今年国内外经济形势普遍下行的情况下,天能动力的业绩令人眼前一亮,而此次总理站台“地摊经济”无疑将为天能动力的事业再添一把火。



李克强总理说中国还有6亿人收入在1000元的水平,这意味着类似铅蓄电池这类生计工具在电动二、三轮车应用上的生命力将远超市场预期,“地摊经济”以及铅蓄电池这类人间烟火才是普通民众生活的真实缩影。







