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来源 佳明集团控股有限公司 佳明集团控股有限公司公布截至2020年3月31日止之全年业绩 收益增加47.1%至9.026亿港元

年内溢利3,380万港元

建议派发末期股息每股4.0港仙

及按每一股现有股份可获派送一股红股

香港, 2020年6月8日 - (亚太商讯) - 佳明集团控股有限公司（「公司」，连同其附属公司合称「集团」，股份代号：1271.HK）今天公布截至2020年3月31日止年度（「2019/20年度」）全年业绩。



摘要：

- 收益录得9.026亿港元，较去年增加47.1%

- 净溢利较去年减少77.3%至3,380万港元

- 基础溢利(撇除投资物业之公平值变动)减少65.9%至4,420万港元

- 建议派发末期股息每股4.0港仙

- 建议派发红股，基准为每一股现有股份可获派送一股红股

- 面对经济不明朗，集团于土地及物业收购机会方面保持谨慎，逐步扩展市场版图



集团于2019/20年度的综合收益由截至2019年3月31日止年度(「2018/19年度」) 6.134亿港元增加47.1%至2019/20年度9.026亿港元。 增加主要由启德之新建筑合约及年内销售五个明寓单位所带动。



集团2019/20年度的基础溢利（撇除投资物业之公平值变动后）为4,420万港元，较2018/19年度之基础溢利1.296亿港元减少65.9%。每股基础溢利6.2港仙（2019年：18.3港仙）。 溢利下跌主要源自销售明翘汇（一个位于青衣细山路之在建中住宅项目）产生之广告及营销费用令销售开支大增，以及销售办事处和总部的装修及设备折旧费用增加。 集团2019/20年度的净溢利为3,380万港元，较2018/19年度溢利1.49亿港元减少77.3%，当中包括重估投资物业公平值录得亏损1,030万港元（2019年 : 收益1,940万港元）。每股基本盈利4.8港仙（2019年：21.0港仙）。



集团的政策在于允许股东分享集团的利润。 董事会现建议派发2019/20年度末期股息每股4.0港仙。连同中期股息每股4.0港仙和特别中期股息每股50.0港仙，2019/20年度的股息总额将为每股58.0港仙。 董事会同时建议配发红股，基准为每持有一股现有股份可获派送一股红股。



来自建筑业务的收益由2018/19年度约2.649亿港元增加87.7%至2019/20年度约4.971亿港元。 收益增加主要源自位于启德的一个新建筑项目，在2019年3月获得该项目合约，并于2019年5月开展工程。



数据中心租赁业务方面，集团两座高端数据中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2)为集团提供稳定的租金收入。于2020年3月31日，iTech Tower 2所有架空地台空间已完成洽租及签定有约束性文件。 2019/20年度来自此分部的收益减少约8.2%至约1.398亿港元，主要由于在回顾期内iTech Tower 1租户降低了用电量，导致租金相关收入减少。



集团位于新界青衣细山路18号之首个物业发展项目已命名为「明翘汇」。该项目将提供两幢住宅大厦共776个单位，间隔包括一房单位至四房单位及特式户。地基工程现已完成，上盖工程将紧接开展。整个项目预计于2021年底完成。项目自2019年11月展开预售至今获市场热烈反应，截至2020年5月底已售出逾83%住宅单位，录得预售总额累计约40亿港元。



集团另一个位于九龙太子道西279号的高档低密度住宅项目「明寓」亦销售理想。于回顾期内已完成五个单位之销售及交付，确认之收益约2.656亿港元。此外，集团就销售八个单位订立了八份临时买卖合约，合计合约销售金额约4.057亿港元。此八个单位的交易将于2020年6月至2021年10月期间完成。



佳明集团控股主席兼执行董事陈孔明先生总结：「本年度为充满挑战的一年。自2019年中开始的示威活动及2020年初爆发的新型冠状病毒令香港经济受到严重打击，我们预期短期及中期经济前景将依然疲弱。尽管抱持谨慎态度，集团不会停止寻找合适土地及物业收购机会的步伐，以增加土地储备。明翘汇的成功为集团未来的物业发展业务奠定坚实的基础。 集团亦扩展市场版图至中国内地，开始在广西省南宁市寻找合适的房地产发展项目，以拓宽集团的收入来源。同时，我们继续投资和提升两个数据中心现有基础架构设施和设备，以满足客户的需求，同时积极在本地和香港以外地方寻找新地点建立第三个高端数据中心。建筑业务方面，由于新住宅项目数量减少及建筑行业的激烈竞争大大削弱了利润率，我们仍专注于现有建筑项目，并在投标新建筑合约采取极谨慎策略。」



有关佳明集团控股有限公司 （股份代号：1271.HK）

佳明集团控股主要从事楼宇建筑、物业租赁及物业发展业务。作为本地高端数据中心批发主机代管供货商，集团现时是香港拥有及使用整幢大楼出租予客户作数据中心用途的服务供货商之一，客户包括跨国数据中心营运商、国际电讯公司及金融机构。集团并拥有超过二十年的建筑经验，作为主承建商为本地知名发展商的住宅物业发展项目提供楼宇建造服务，以及现有楼宇改动、翻新及装修服务。此外，集团拥有青衣细山路地皮，楼面面积约400,000平方呎，现正发展为住宅项目，明名「明翘汇」；以及一座位于九龙太子道西的住宅大厦，名为「明寓」。



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杨莹莹

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June 8, 2020 10:28 HKT/SGT

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