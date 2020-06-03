Wednesday, 3 June 2020, 18:22 HKT/SGT Share:

来源 香港董事学会 「2020年度杰出董事奖」现已接受提名 主题定为「挑战时刻 领导先锋」

香港, 2020年6月3日 - (亚太商讯) - 香港董事学会宣布「2020年度傑出董事獎」选举正式接受提名。去年，中美贸易战及持续不断的社会运动令香港经济陷入衰退危机；今年，新冠肺炎疫情令全球经济陷入瘫痪，但同时亦加速了云端办公室、电子商贸等项目的发展。接踵而来的转变，考验着香港众企业管理人员的应变以及领导能力。大会将本年度的奖项主題定為「挑战时刻 领导先锋」，旨在透过奖项表扬一些成功在变幻莫测的营商环境下展示领导能力、带领企业度过难关的出色董事及董事会。



香港董事学会理事会主席陶荣博士表示：「在不久前发布的《香港董事学会企业管治水准报告》中点出，在不利的市场环境下，企业管治水准有改善的公司市场估值下降幅度相对较小，显示企业的管治水平与在逆境中的生存能力确有直接关系。我们一直强调企业管治是一个动态进程，良好的企业管治需要不断就市场情况而改进，尤其在逆境中更是一刻不能松懈。就着今年的主题，我希望本年度的得奖者在挑战时刻所展现的创新思维及冷静应对能为业界带来启发，为如何跨过现时困境找到方向。」



2020年度杰出董事奖筹委会主席黄永恩律师表示：「企业领袖的领导能力没有准确的绩效指标，营利、成本或投资回报等的报表数字都受众多行业及外围因素影响，不能用于衡量领袖的表现。评审团在评估杰出董事时，更着重他们如何建立优秀的企业管治制度以及企业文化，带领公司一同实现目标及对持份者负责。我希望藉今年的主题表扬香港业界当中最优秀的企业领袖，借他们的故事提高香港整体的企业管治水平，一同度过现时的困境并在未来挑战更高峰。」



香港董事学会行政总裁徐尉玲博士表示：「面对如今风高浪急的环境，企业领导人必须充分理解市场的最新形势，方能在关键时刻作出正确决定，带领企业趋吉避凶。本会提供平台让董事学习及互相分享，助他们紧贴市场的趋势，确保他们能在掌握足够信息的情况下作出明智决定。」



今届截止提名日期为2020年7月31日。评选团由本港著名商界领袖、专业人士及规管人员组成，「2020年度杰出董事奖」奖项分为以下类别：



公司类别

1. 上市公司

2. 非上市公司

3. 法定／非分配利润组织*



董事类别

1. 执行董事

2. 非执行董事

3. 董事会



注: *「法定／非分配利润组织」是指不派发红利予其股东、会员、董事、雇员或任何人士的组织，其宗旨范围包括慈善福利、社会服务、保健医疗、教育、研究、工商联盟、专业推广、自助支援等但并不限于上列。



「董事个人类别」的评选专业准则包括：策略性企业业务功能的效益、赋予董事会效益的贡献、变易、危机及传承管理的贡献、领导才能及其它个人特质和才能，包括董事持续专业发展、商业伦理、及其他杰出表现。「集体董事会类别」的评选准则包括：董事会组合、董事的才能和胜任能力、策略性企业业务功能的效益、策略性计划的制定、推行及表现监控、规范及问责管理、变易、危机及传承管理、董事会发展，包括董事持续专业发展、董事会委员会的效益、商业伦理及其他杰出表现。



如欲索取奖项提名表格及相关资料，请浏览香港董事学会网址 www.hkiod.com。



有关杰出董事奖

杰出董事奖于2001年推出，为亚洲首个同类奖项选举，自此成为企业社群一年一度具影响力的盛事。杰出董事奖选举旨在宣扬良好企业管治的重要性，表扬董事及董事会的优秀董事实务及企业管治，以及提高香港各界对优秀企业管治及董事职能专业化方面的关注。所有奖项均由公众提名。良好的企业管治对各类型组织皆具重要性，为鼓励所有董事实践专业董事守则，此奖项按公司类别及职责划分为不同组别，并从各组别中选出表现卓越的得奖者。公司组别包括上市公司、私人公司及法定／非分配利润组织，职责组别则包括执行董事、非执行董事及董事会。有关过往杰出董事奖详情，请浏览 http://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。



有关香港董事学会

香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是通过推广及制定优秀企业管治的标准及支持董事专业发展，以促进企业的成功长远发展。凭借由來自上市公司、公营及私人公司及法定／非分配利润组织的董事组成的广大会员基础，香港董事学会将继续发展多重策略以建立良好的企业管治架构。香港董事学会采用粤语及英语经营业务，其培训计划则以粤语、英语及普通话进行。网址: http://www.hkiod.com。



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