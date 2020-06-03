Wednesday, 3 June 2020, 12:50 HKT/SGT Share:

来源 中信国际电讯CPC 正确备份 助企业迈步向前

香港, 2020年6月3日 - (亚太商讯) - 无法知道它何时何地发生。但当你意识到的时候，总是太晚了！



企业深明备份的重要性，有一些数据是无法修补或取代的，例如数据意外受损或硬件故障，被恶意破坏或错误删除，甚至被勒索软件胁持而无法使用数据和应用程序等等。企业除了流失珍贵的数据资源外，公司品牌和商誉、生产力和竞争力都会受到严重影响。美国国家网络安全联盟 (National Cyber Security Alliance ) 指出，网络攻击曾导致69%的小型企业被迫终止在线营运一段时间，37%亦称曾蒙受金钱损失。在2019年，更有10%的小型企业因为遭受网络攻击而被迫倒闭。



虽然数据备份非常重要，但是要做到持续备份，过程难免复杂费时，而且成本高昂，因此许多企业会选择只维持最基本的备份工作，例如只对一部分关键的服务器及工作站作定期备份。这样一来，其他的数据及应用程序便会面临遗失的风险。如果要将数据在公司以外的地方妥善备份，整体过程则更加复杂困难。



如何选择优质的备份即服务 (BaaS) 供应商



备份即服务（BaaS）是一种虚拟化的云服务，数据备份于企业外的数据中心或第三方服务供应商的设施内，相比传统的企业备份方法，BaaS能简易部署，并同时降低经常性开支。企业无需在公司内设置物理硬件，而且备份过程更可以完全自动化进行。BaaS能透明地实时进行全部备份工作，不用倚靠企业内部人手操作，由于数据均备份在云端，因此不会涉及要人手转换或记录磁带或磁盘。BaaS服务亦非常具弹性，可根据企业的需要调整，或根据各地区不同的数据保护政策要求来部署存储和备份工作，解锁地域限制，减低风险，并可同时保护多台服务器或整间公司的数据。一旦数据出现问题，BaaS亦可简单快速地将数据复原，让公司能迅速恢复运作。这个方案不但安全方便、符合成本效益、使数据受到妥善保护及确保完整性，还能让企业专注于其核心工作，放心拓展业务。



选择BaaS服务供应商时，应留意以下准则：



- 兼容性 - 确保该备份服务能支持你所选用的操作系统和应用程序。

- 合规性 - 了解你所属的行业是否有一些会影响BaaS应用的合规性政策，并考虑你的公司是否可以制定应对政策以配合相关合规要求。

- 安全性 - 查询服务供应商会提供哪些信息安全措施，以保护你的数字资产。

- 管理性 - 客户是否可以透过简易平台操作，轻松配置有关服务，还是需要致电技术支持热线才能调整设定及检查备份状态？

- 性价比 - 研究和比较不同供应商的价格，然而价格并不应该是唯一考虑。若供应商的BaaS服务水平参差，甚或未能完全确保你的业务持续性，即使收费最便宜也未必是最合适的方案。



此外，信息科技基础设施的其他范畴也是考虑之列，有关因素可能会影响BaaS的表现和成效：你是否有足够的带宽，以支持实时将数据传输至BaaS服务供应商时所需要的庞大流量？带宽又能否让你迅速地将数据复原？如果发现带宽不足，应了解BaaS服务供应商有否同时提供网络连接方案，并根据你的需要实时扩展，就你所在的地理位置提供良好的连接。



托管服务 成功之道



除了技术层面，必须评估BaaS服务供应商有否提供完善的托管服务。托管服务不但应该涵盖全天候客户支持，还要有可靠的BaaS操作平台及获得认证的专家提供专业咨询，帮助你评估及设计可靠的基础设施，以部署配合你业务需要的备份及灾难复原方案。



若你有计划将业务扩展到其他地区及市场，便应该进一步为业务拓展做好准备。因此，你应该选用具有广泛服务覆盖以及能提供专业在地支持的BaaS服务供应商。虽然BaaS服务以云端为本，但是扎实的技术及客服支持亦非常重要。一个适合你的BaaS服务供应商应该在你的业务所在地设有办事处，并能够以当地语言向你的团队提供支持，使你的员工能随时得到专业的咨询服务及支持。



位列于 Gartner 的 《备份即服务市场指南》(Market Guide for BaaS ) – 中信国际电讯CPC



在寻找最切合业务所需的BaaS方案供应商时，中信国际电讯CPC便是你的智选之一。中信国际电讯CPC位列于Gartner在2020年5月发布的《备份即服务市场指南》(Market Guide for Backup as a Service)，成为中国、中东及非洲、日本及余下亚太地区的主要BaaS托管服务供应商之一。中信国际电讯CPC的SmartCLOUD™ BRR方案在设计上已考虑到上述的准则，为企业提供全方位的虚拟备份、复制和复原托管服务。此方案备有现场及异地备份的作业模式，以及多元化的物理和虚拟复制形式。为了加快部署，SmartCLOUD™ BRR亦支持在传输企业数据时，将初始数据用作 “种子” 数据 （initial seed），这不但大大减少首次完整备份所需的时间和带宽，还使你可以将企业数据备份的副本灵活地储存在云数据中心和你的公司设备内，以便在有需要时快速将数据复原。SmartCLOUD™ BRR会为传输中的数据 (data-in-transit) 及静止数据 (data-at-rest) 进行加密，妥善保护你的敏感数据，为数据备份提供最全面的保障。



中信国际电讯CPC亦提供简单易用的网上管理平台ManagedCONNECT，让你轻松查阅企业备份状态和使用情况。ManagedCONNECT亦可以配合中信国际电讯CPC的其他旗舰方案使用，包括SmartCLOUD™ 云运算平台、TrueCONNECT™ 覆盖全球的网络服务，以及配备AI 技术的TrustCSI™ 信息安全管理服务（涵盖勒索软件等各类现代网络威胁）等。



与其他BaaS方案一样，SmartCLOUD™ BRR以月费订购形式提供服务，按照备份类型及视乎云端存储及带宽需求而定价，例如为企业的实体服务器备份、为虚拟机备份（如VMware及Hyper-V），以及为Microsoft Office 365的应用备份。



立即行动 为你的数据保驾护航



若对SmartCLOUD™ BRR或其他解决方案有任何问题，中信国际电讯CPC的专业团队将会7 x 24为客户提供在地技术及客服支持。事实上，中信国际电讯CPC在全球拥有超过140个服务点、18个云服务中心、30多个数据中心，以及两个全天候安全运作中心。公司有超过1,000名商业和技术专业人员，他们均在所属专业领域有丰富经验，不少更拥有多项信息科技行业的认证及不同的垂直行业经验，能为客户提供专业的服务。



无论你决定选用那一家服务供应商的BaaS服务，都请你务必及早行动！对你的重要数据资产而言，每一分一秒也是相当重要。立即选用合适的BaaS方案为你的数据妥善备份，避免数据丢失的风险，维持业务的竞争力及发展动力。



立即选用SmartCLOUD™ BRR，享受灵活易用的云端备份管理服务。扫描二维码登记有关服务，更可享有精彩优惠及免费数据复原测试！



关于中信国际电讯 CPC



中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供可高度扩展的客制化方案，以满足他们特定的ICT需求。



中信国际电讯CPC的服务遍及全球，不论在东、西方地区均有在地优势，成为领先的「服务在地，连接全球」的信息技术方案伙伴，真正实践了「创新‧不断」的服务理念。作为数字世界赋能者，公司致力推动数字化，在主要目标市场积极发展信息技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的实际价值，持续为他们的业务发展带来更高的生产力，灵活性及成本效益，最终实现全球数字化。



作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服务相关认证的服务供应商之一，中信国际电讯CPC业务版图覆盖全球，包括部分亚洲、欧洲及美国高增长市场的地区，超过140个网络服务据点，18个云服务中心，30个以上的数据中心及2个全天候的安全运作中心，承诺给予客户最优质的服务。



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中信国际电讯（信息技术）有限公司

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电邮：rowena.leung@citictel-cpc.com





June 3, 2020 12:50 HKT/SGT

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