中概股阴霾下，爱点击（ICLK.O）缘何“豪横”逆行？

香港, 2020年6月2日 - (亚太商讯) - 近日,瑞幸造假风波愈演愈烈,随着美国参议院通过了《外国公司问责法案》,阴霾笼罩在所有中概股上空。该法案规定,在美国上市的海外公司需遵循美国的审计和其他财务法规标准,并且需要披露其是否由外国政府拥有或控制。网上还流传出一份有可能遭遇退市的中概股名单。







甚至有评论人士指出,联系之前美国商务部进一步扩大出口限制的“实体名单”,钳制中资企业的包围圈正在慢慢形成。



一场针对中概股的信任危机似乎正在酝酿。但在阴云密布的环境的反衬下那些优秀的企业更加熠熠生辉。美股市场崇尚价值导向,只要企业具有投资价值,就会脱颖而出。细心观察不难发现,这一轮中概股风波并没有波及所有的中资企业,尤其是以腾讯系为代表的企业,无论是高知名度的哔哩哔哩、京东和拼多多,还是享誉数字化营销领域的爱点击(ICLK.0),都展示出了强大的抗压能力和市场认可度。



其中,爱点击就一直远离这一轮中概股风波。据了解,爱点击香港公司,股东结构清晰,没有中国官方持股,而且公司业务聚焦数字化运营,与“精密仪器制造、5G、半导体、信息安全”等科技领域大相径庭,没有被制裁的风险。同时公司的财务审计是普华永道,公司主要管理层来自Yahoo, 腾讯、微软等知名企业,注重企业规范管理,能为企业财务质量提供有力背书。此外,爱点击的商业模式是TO B模式,由于TO B模式的用户数量少,用户造假难度高,财务质量高,因此很少被做空机构盯上。



面对充满不确定性的年代,投资者更需要回归投资本质,客观的业绩数据成为了最直观可靠的“定心丸”。



2020年5月22日,爱点击(ICLK.O)发布一季度财务业绩:第一季度收入达到4,904万美元,同比增长25%,主要得益于“在线营销解决方案”与“企业数字化运营解决方案”两大核心业务的持续增长。在利润方面,2020年第一季度毛利润1,326万美元,同比增长7%。值得一提的是,爱点击Q1的毛收入、收入、毛利润、调整后净利以及调整后EBITDA均创一季度业绩历史新高,并且连续两个季度实现调整后净利,在疫情的阴霾下能够创造这样的业绩表现,实属难得。



亮眼的业绩背后折射出爱点击商业模式所蕴含的巨大潜力。据了解,爱点击一直深耕TO B市场,卡位数字化营销赛道,客户组合涵盖了消费、电商、线上娱乐、线上教育以及新媒体等多个行业。



成熟的商业模式以及分散的客户结构为爱点击打下了稳健的业务基础。在正常时期,爱点击通过打造企业数字化运营新增长点,能均衡地实现弹性增长;在疫情期间,由于B端市场需求相对稳定,抗风险能力较大。而在疫情冲击下,线下商家纷纷加速线上化转型,用户宅家也增加了线上娱乐、电商、线上教育等的需求,涌现出更多数字化营销和数字化管理的新需求,能支撑爱点击稳健增长。财报显示,爱点击的“企业数字化运营解决方案”收入同比增幅高达202%。



聚焦美国市场的精准营销广告巨头The Trade Desk股价也是不断新高,这反映出市场对数字化赋能营销管理的投资价值的广泛认可。著名的研究机构赛迪顾问发布的《2019年中国数字营销解决方案市场白皮书》显示,2019年中国数字营销市场规模将达到652.5亿元。赛迪顾问认为,企业数字化营销正处于移动互联网、数字化技术高速发展的数字营销2.0时代,未来将催生和步入以人机交互、万物互动、智能世界的数字营销3.0时代,营销模式在新技术演进、商业模式创新中不断迭代与升级。伴随着传统行业对数字营销的广泛和深入的需求,行业和企业的数字营销需求将进一步爆发。投身于中国广阔市场的爱点击,未来发展潜力不言而喻。



可以说,经此一“疫”,市场开始认识到数字化营销企业的投资价值,也进一步打开了数字化运营企业成长的想象空间。



事实上,基于商业模式可持续性,近期爱点击上调了业绩展望,重申2020年全年收入为2.4亿至2.6亿美元之间,同时上修调整后EBITDA的展望区间,为700万美元至1,000万美元之间,充分展现了管理层对未来发展的信心。从某种角度看,此举也为重振中概股的市场信心提供了积极助力。



吹尽黄沙始到金。凭借实打实的业绩,即使贴着中概股标签,爱点击依然坚定地屹立于风云变幻的环境中。



从谷底反弹迎战希特勒的名相丘吉尔说过“Never let a good crisis go to waste”(不要浪费掉一场危机)。无论是疫情危机,还是中概股风波,对于企业而言,都是一块检验企业发展成色的试金石,优秀的企业会从危机中脱颖而出;对投资者而言,则是一次投资的好机会。



June 2, 2020 18:40 HKT/SGT

