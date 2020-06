Tuesday, 2 June 2020, 11:52 HKT/SGT Share: 兴业银行荣获《亚洲金融》“中国最佳可持续银行”年度大奖

香港, 2020年6月2日 - (亚太商讯) - 在《亚洲金融》杂志近日公布的“2020亚洲金融国别大奖”(Finance Asia’s Country Awards)中,兴业银行凭借在绿色金融领域的优异表现,获得“中国最佳可持续银行”年度大奖。



据悉,考虑到可持续金融近年来取得的突破性成果以及在金融领域日益重要的影响,《亚洲金融》杂志2020年首次设立“最佳可持续银行”奖项,旨在表彰亚太地区在可持续金融领域有杰出表现的金融机构。



从率先开辟国内绿色金融市场,到成为中国首家赤道银行,兴业银行深耕绿色金融已十四载,可持续发展理念不仅上升到公司治理层面,而且渗透到日常经营管理方方面面,形成了“寓义于利”点绿成金的特色绿色金融发展模式。截至2020年一季度末,兴业银行已累计为19736家企业提供绿色融资23706亿元,融资余额10646亿元,并且近年来该行绿色融资余额和客户数均实现近30%的年均复合增长率,同时依托赤道原则建立的全面的环境和社会风险管理体系,绿色信贷不良率仅为银行平均资产不良率的1/4,资产质量优良。



在取得良好经济效益的同时,兴业银行绿色金融所带来的社会环境效益也十分突出。到今年一季度末该行绿色融资所支持的项目可实现在我国境内每年节约标准煤3009万吨,年减排二氧化碳8450.82万吨,年节水量41016.54万吨。不仅如此,许多企业在兴业银行绿色融资与融智的过程中,可持续发展的意识与能力也同步提升。一些地方政府在探索生态文明建设、绿色金改创新的过程中,也因为兴业银行提供的战略性、建设性意见与金融服务方案获益良多。



除了在绿色金融与可持续发展领域取得的效益,《亚洲金融》杂志评委组还对兴业银行在本次共同抗击新冠肺炎疫情中的表现表示肯定。面对疫情冲击,兴业银行发挥绿色金融专业优势,开辟绿色通道,“商行+投行”并举加大绿色金融支持力度,通过无接触式服务,优化线上作业,特事特办,加大续贷支持,给予贴息与让利等专项支持政策,一户一策提供精准支持,累计为疫情防控环保企业提供绿色融资逾70亿元,成为企业复工复产的有力支撑。



《亚洲金融》杂志创刊于1996年,总部设在香港,是面向机构投资者、分析师及基金经理的国际权威英文金融杂志,被誉为亚洲最具代表性的资本市场专业月刊,其主办的“年度国别大奖”(FinanceAsia’s Country Awards)是亚太地区最具影响力和公信力的行业奖项评选之一。







June 2, 2020 11:52 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network