来源 移卡有限公司 以支付为基础的领先科技平台移卡有限公司于香港联合交易所主板挂牌

香港, 2020年6月1日 - (亚太商讯) - 移卡有限公司(「移卡」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」;股份代号:9923.HK),中国领先的以支付为基础的科技平台,今天于香港联合交易所有限公司(「港交所」)主板正式挂牌并开始交易。首日收盘价为17.66港元,涨幅为6.13%,市值约73.25亿港元。







移卡是次全球发售共计98,724,000股股份,每股发售股份最高发售价为16.64港元。经扣除就全球发售已付及应付的包销费及佣金以及估计开支后,公司自全球发售所得款项净额估计约为1,528.1百万港元。公司于香港公开发售获大幅度超额认购,接获有效申请为初步可供认购发售股份总数的约641倍,而国际发售亦获超额认购约12倍。香港公开发售及国际发售最终发售股份数目分别为49,362,400股及49,361,600股,分别占任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数的大约50%及50%。



移卡提供一个自我强化的商业生态系统,助力客户开始、运营及发展他们的业务。公司拥有中国最庞大的第三方支付服务客户群之一,按2019年的交易笔数计,公司是中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商,占市场份额约14.0%。



移卡创始人刘颖麒先生,曾是腾讯财付通第一任总经理,组建了具有丰富互联网经验的管理团队。作为独立第三方支付服务提供商中为客户提供增值服务的先行者,移卡通过实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易来赋能数字化转型。移卡迎合商户客户对营运过程中数字化解决方案的需求,并通过以最低边际成本交叉销售商业服务来向其提供超越支付的增值服务。截至2019年末,公司超过90%的商业服务客户由支付服务客户转化而来。



刘颖麒先生表示:「今天,移卡有限公司正式进军香港股票市场,并成功登陆国际资本市场,标志着公司发展的一个重要里程碑。我们十分感谢世界各地的广大投资者对移卡的热切支持。展望未来,我们将继续扩大支付服务的客户群,同时,强化及扩展科技赋能商业服务,充分运用资本市场平台,把握庞大的市场机遇,不懈地为商户和消费者创造价值,为股东持续带来回报。」



移卡在全球发售前已获得诸多知名投资者的关注与支持,包括腾讯、Recruit Holdings、Adams Street基金、IVP基金、Greycroft Growth L.P.及e.ventures Growth L.P.等,除财务支持外,如腾讯亦曾在公司发展早期就获取客户方面向公司提供支持;而公司亦与Recruit Holdings合作推出综合餐厅管理解决方案智掌柜,并设立投资平台,致力共同投资与移卡的支付及科技赋能商业服务互补的领域。Recruit Holdings亦是公司本次全球发售的基石投资者,根据基石投资协议,基石投资者认购23,302,800股股份,相当于全球发售完成后已发行股本总数的约5.6%(于任何超额配股权获行使前及未计及根据受限制股份单位计划可能售出的股份)。



关于移卡有限公司

移卡有限公司是中国领先的以支付为基础的科技平台,为商户及消费者提供支付及商业服务。截至2019年12月31日,移卡是仅有的16家同时拥有全国银行卡收单许可证及移动电话支付许可证的支付服务提供商之一。公司拥有中国最庞大的第三方支付服务客户群之一,且该客户群增长迅猛。根据奥纬咨询的数据,按2019年的交易笔数计,移卡为中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商,占市场份额约14.0%。凭借良好的客户基础及支付服务所取得的数据资产,公司将产品及服务拓展至科技赋能商业服务,使公司得以开发端到端的生态系统,促进商户与消费者之间的交易,并为其创造价值。







